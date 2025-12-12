TSN KOREA 박영우 기자 | 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 입장권 판매가 본격 시작되면서 한국 축구대표팀 조별리그를 보려는 팬들의 비용 부담이 크게 늘어났다.

FIFA가 공개한 가격 기준에 따르면 한국의 세 경기 입장권을 모두 확보하려면 최소 585달러, 우리나라 원화로 약 86만원이 필요하다.

FIFA는 12일 새벽(한국시간)부터 홈페이지를 통해 월드컵 티켓 구매 신청을 받는다.

개인당 경기별 최대 4장, 전체 대회 기준 최대 40장까지 신청 가능하다.

신청 시점에 따른 별도 혜택은 없고, 기간 내 모든 경기에 대한 신청이 허용된다. 추첨은 접수 마감 후 진행되며 당첨자는 내년 2월 이메일로 개별 통보될 예정이다.

이번 대회는 처음으로 ‘유동 가격제’가 도입돼 경기 수요가 높을수록 가격이 오르는 구조가 적용됐다.

한국이 속한 A조에서는 멕시코전 티켓이 가장 비싸고, 이어 유럽 PO D조 승자전, 남아프리카공화국전 순으로 가격이 책정됐다.

한국이 경기를 치르는 경기장에는 가장 저렴한 카테고리 4 좌석이 없어 최저가 자체가 높아졌다.



좌석 카테고리 1∼3는 프리미어, 스탠더드, 밸류 등급에 해당한다.



이에 따라 멕시코전은 카테고리 3이 265달러, 카테고리 2가 500달러, 카테고리 1은 700달러다.

유럽 PO D조 승자전은 카테고리 3~1이 각각 180달러, 400달러, 500달러이며, 남아프리카공화국전은 140달러, 380달러, 450달러로 결정됐다.



한국 대표팀 공식 서포터석도 가격도 일반 좌석과 동일하게 적용된다.

한국은 내년 6월 12일 오전 11시 과달라하라 아크론 스타디움에서 유럽 PO 승자와 조별리그 첫 경기를 치른다.

이어 6월 19일 오전 10시 같은 장소에서 멕시코와 2차전을 벌이고, 6월 25일 오전 10시 몬테레이의 BBVA 스타디움에서 남아공과 조별리그 마지막 경기를 가진다.