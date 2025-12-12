TSN KOREA 장우혁 기자 | 2025시즌 KBO리그 MVP 코디 폰세가 메이저리그(MLB) 토론토 블루제이스와 3년 3천만달러 규모의 계약을 체결하며 미국 무대 복귀를 확정했다.

AP통신은 폰세가 구단과 최종 합의했으며, 계약 승인 후 300만달러의 입단 보너스를 지급받는다고 전했다. 연봉은 2026년 500만달러, 2027·2028년 각각 1천100만달러로 책정됐다.

폰세는 올해 한화 이글스 에이스로 활약하며 외국인 투수 최초로 승리·탈삼진·평균자책점·승률 4관왕을 달성했다. 29경기 17승 1패, 평균자책점 1.89, 탈삼진 252개라는 압도적 기록을 남기며 KBO MVP를 거머쥐었다. 개막 후 선발 17연승, 9이닝 18탈삼진 등 여러 기록도 새로 썼다.

2015년 밀워키에 지명된 뒤 피츠버그에서 20경기에 등판한 폰세는 일본 니혼햄·라쿠텐을 거쳐 KBO에서 재도약에 성공했다.

학창 시절 류현진을 보며 꿈을 키웠던 그는, 류현진이 마지막으로 뛰었던 팀 토론토에서 새로운 도전을 이어가게 됐다.

월드시리즈 준우승팀 토론토는 폰세를 영입하며 딜러 시즌, 고즈먼, 예새비치, 비버, 베리오스 등과 함께 강력한 선발진을 구축한 것으로 평가된다.