

TSN KOREA 장우혁 기자 | 미국프로야구 메이저리그 현역 최다 세이브 투수 켄리 얀선이 디트로이트 타이거스와 1년 계약에 합의했다.

MLB닷컴은 14일 소식통을 인용해 디트로이트가 오른손 베테랑 불펜 투수 얀선과 계약을 마무리 단계에 두고 있다고 전했다. 계약에는 2027시즌 구단 옵션이 포함됐으며, 신체검사가 끝난 뒤 공식 발표가 이뤄질 예정이라고 밝혔다.

얀선은 2010년 메이저리그에 데뷔한 이후 통산 54승 40패, 39홀드, 476세이브, 평균자책점 2.57을 기록한 리그 정상급 마무리 투수다. 2012년부터 2025년까지 한 시즌도 빠짐없이 두 자릿수 세이브를 올리며 현역 선수 가운데 최다 세이브 기록을 유지하고 있다.

2025시즌에는 로스앤젤레스 에인절스에서 62경기에 등판해 5승 4패 29세이브 평균자책점 2.59를 기록했다. 전성기 시절 주 무기였던 컷패스트볼의 위력을 되찾으며 안정적인 마무리 역할을 수행했다고 MLB닷컴은 평가했다.

얀선은 2026시즌 3세이브만 추가하면 리 스미스를 넘어 메이저리그 통산 최다 세이브 단독 3위에 오른다. 해당 부문 1위는 마리아노 리베라의 652세이브, 2위는 트레버 호프먼의 601세이브다.

디트로이트는 이번 영입으로 불펜 뒷문을 강화하며 포스트시즌 경쟁력을 높이겠다는 구상을 분명히 했다. 얀선이 새 팀에서도 베테랑 마무리의 가치를 이어갈 수 있을지 주목된다.