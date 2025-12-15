

TSN KOREA 김민제 기자 | 포르투갈 프로축구 아로카의 이현주가 리그 데뷔골을 기록하며 팀의 연패 탈출을 이끌었다.

아로카 구단 역사상 최고 이적료로 합류한 기대주가 결정적인 한 방으로 존재감을 증명했다.

이현주는 15일 포르투갈 아로카 시립 경기장에서 열린 2025-2026 프리메이라리가 14라운드 알베르카와의 홈 경기에서 결승골을 터뜨리며 아로카의 1-0 승리를 이끌었다.

벤치에서 출발한 이현주는 후반 10분 교체 투입된 뒤 불과 4분 만에 골망을 흔들었다. 티아구 이스가이우의 크로스를 수비수 사이로 파고들며 헤딩으로 마무리해 승부를 갈랐다.

이번 골은 이현주의 포르투갈 리그 첫 득점이다. 지난 7월 아로카 이적 후 2도움만 기록했던 그는 리그 12경기 만에 마수걸이 골을 신고했다.

이현주의 결승골로 아로카는 최근 리그 5연패, 공식전 6연패에서 벗어났으며 승점 12(3승 3무 8패)로 리그 14위에 자리했다.

포철중·포철고 출신인 이현주는 바이에른 뮌헨을 거쳐 독일 2부 리그 임대 생활을 이어온 뒤 올 시즌 아로카에서 새로운 도전에 나섰다.

포르투갈 매체에 따르면 이현주의 계약 기간은 3년이며 이적료는 150만 유로로 구단 최고액이다.