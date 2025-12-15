TSN KOREA 임재현 기자 | ‘골프여제’ 박인비(37)가 국제골프연맹(IGF) 이사로 위촉돼 글로벌 골프 행정 무대에 본격 합류했다.

박인비의 매니지먼트사(와우매니지먼트그룹)는 박인비가 미국여자골프협회(LPGA)를 대표해 국제골프연맹 이사 및 행정위원으로 공식 활동을 시작했다고 15일 밝혔다.



박인비는 세계 골프 발전을 위한 전략 수립과 중장기 정책 결정 과정에 직접 참여하게 된다.



박인비는 국가연맹 회원 승인, 유스 올림픽 골프 경기 운영 감독, 세계 아마추어팀선수권대회(WATC) 감독, 국가올림픽위원회(NOC) 와의 협력 관계 관리 등 주요 행정 업무에도 관여한다.



박인비는 “그동안 쌓은 경험을 바탕으로 올림픽 골프 종목의 글로벌 인지도 강화와 유소년 발굴·지원, 골프 대중화에 기여하겠다”고 밝혔다.



국제골프연맹(IGF, 회장 안니카 소렌스탐)은 전 세계 152개국 골프협회가 가입한 국제 스포츠 기구로, 골프의 올림픽 종목 운영과 글로벌 확산을 총괄한다.



국제골프연맹은 박인비가 2016 리우데자네이루 올림픽 금메달리스트이자 골든 커리어 그랜드 슬램 달성 선수라는 점을 강조하며, 선수위원회에서 9년간 활동한 경험이 연맹 운영에 큰 도움이 될 것으로 기대된다고 설명했다.



IGF 이사회는 국가 단체 회원 4명과 선수 회원 5명, 회장을 포함해 총 10명으로 구성돼 있다.