TSN KOREA 임재현 기자 | 손흥민이 유럽 무대 첫 우승을 차지한 뒤 미국프로축구 메이저리그 사커로 이적한 소식이 올해 국내 스포츠 최고의 뉴스로 선정됐다.

한국체육기자연맹 회원사 35곳을 대상(34개사 응답)으로 연합뉴스가 실시한 ‘2025년 국내 스포츠 10대 뉴스’ 설문조사를 진행했다. 그 결과 1위는 ‘손흥민, 유럽 첫 우승 후 MLS 이적’이 가장 많은 점수를 얻었다.

이번 조사는 회원사들이 26개 후보 항목에 대해 1위부터 10위까지 순위를 매겨 점수를 합산하는 방식으로 진행됐다.

설문조사 1위는 손흥민이 지난 5월 토트넘 소속으로 유럽축구연맹(UEFA) 유로파리그 우승을 차지하며 2010년 독일 함부르크에서 데뷔한 이후 15년 만에 첫 트로피를 들어 올렸고, 이후 8월 미국 LAFC로 이적한 뉴스이다.



2위에는 ‘프로야구 2년 연속 1천만 관중 돌파’가 선정됐다. KBO리그는 지난해에 이어 올해도 1천만 관중을 넘기며 국내 프로 스포츠 사상 유례없는 흥행을 이어갔다.



3위는 한국 축구대표팀의 11회 연속 월드컵 본선 진출이었다. 대표팀은 치열한 예선을 통과하며 꾸준한 경쟁력을 입증했다.

이 밖에 LG 트윈스의 통합 우승, 유승민 대한체육회장 당선, 안세영을 중심으로 한 배드민턴 상승세, 김연경의 우승과 함께한 은퇴 장면 등도 올해 스포츠계를 대표하는 주요 뉴스로 꼽혔다.





■ 체육기자들이 뽑은 2025년 스포츠 10대 뉴스

순위 항목 총점 1 손흥민, 유럽서 15년 만에 첫 우승 후 미국으로 전격 이적 276 2 프로야구, 국내 스포츠 최초 2년 연속 1천만관중 흥행 폭발 250 3 한국축구, 11회 연속 월드컵 본선…그래도 계속된 정몽규 나가 233 4 프로야구 LG, 2년 만에 통합 우승 샴페인 202 5 탁구영웅 유승민, 3선 노린 이기흥 꺾고 대한체육회장 당선 152 6 새 역사 쓴 '최강' 안세영…한국 배드민턴 황금기 활짝 147 7 NC파크 구조물 추락 관중 사망…야구장 안전 불감증 도마 위에 119 8 배구 여제 김연경, 우승으로 화려한 은퇴…현대캐피탈 3관왕 116 9 투수 4관왕 폰세, 19년 만에 한화 출신 프로야구 MVP 83 10 프로축구 포옛 매직 전북, 4년만에 정상 탈환…울산 9위 추락 76



* 연합뉴스가 한국체육기자연맹 회원사 35개 사를 대상(34개 사 응답)으로 3일부터 8일까지 진행