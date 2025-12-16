2025.12.16 (화)

축구

K리그1 복귀 인천, 주장 이명주와 재계약

네 시즌 함께한 주장과 신뢰 재확인
승격 주역 이명주, 2026시즌도 인천과 함께
베테랑 미드필더로 K리그1 도전 지속

 

TSN KOREA 장우혁 기자 | 2026시즌 K리그1 복귀를 앞둔 인천 유나이티드가 주장 이명주와 연장 계약에 합의했다. 인천 구단은 16일 이명주와 재계약을 체결하며 팀의 중심을 이어가기로 했다고 밝혔다.

 

포항 스틸러스 유스 출신인 이명주는 포항에서 프로 데뷔 후 K리그 우승과 FA컵 우승을 경험하며 정상급 미드필더로 자리매김했다. 2012시즌 신인상, 2013시즌 베스트11 선정 등 개인 성과도 두드러졌다.

 

UAE 알아인과 FC서울을 거쳐 2022시즌 인천에 합류한 이명주는 네 시즌 동안 공식전 123경기에 출전해 8골 10도움을 기록했다. 구단 창단 첫 아시아챔피언스리그 진출을 이끌며 핵심 전력으로 활약했다.

 

2024년 강등 이후에도 주장을 맡은 그는 2025시즌 K리그2에서 34경기 2골 3도움을 올리며 팀 우승과 승격에 기여했다.
 

연장 계약에 합의한 이명주는 내년 1월 팀 전지훈련에 합류할 예정이다.


이명주는 "인천은 내 커리어에서 가장 오래 속해 있는 팀이 됐다. 그만큼 사랑하는 인천과 계속 함께할 수 있어 무척 행복하다"며 "다시 우리 자리로 돌아온 만큼 더 높은 위치를 목표로 팀을 위해 계속 헌신하겠다"고 소감을 밝혔다.

