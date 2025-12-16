TSN KOREA 임재현 기자 | 국내 프로 스포츠 최초로 단일 시즌 관중 1천만명을 돌파했던 프로야구가 2025시즌에도 흥행 돌풍을 이어가며 2년 연속 천만 관중 시대를 열었다.

KBO에 따르면 2025시즌 정규시즌 총관중은 1천231만2천519명으로 집계됐다. 이는 지난해 기록한 역대 최다 관중 1천88만7천705명을 크게 웃도는 수치다.

평일과 주말, 수도권과 지방을 가리지 않고 관중이 몰리며 티켓 예매 경쟁이 치열해졌고, 암표 문제가 사회적 이슈로 떠오르기도 했다.

올 시즌 경기당 평균 관중은 1만7천101명으로 역대 최고치를 기록했다. 전체 720경기 중 331경기가 매진되며 전체 경기의 약 46%가 만원 관중을 채웠고, 좌석 점유율은 82.9%에 달했다.

구단별 흥행 성적도 눈에 띄었다. 10개 구단 중 9개 구단이 한 시즌 최다 홈 관중 기록을 새로 썼고, 7개 구단은 홈 관중 100만명을 돌파했다.

삼성 라이온즈는 홈 관중 164만여 명을 기록하며 역대 단일 시즌 구단 최다 홈 관중 신기록을 세웠다. 19년 만에 한국시리즈에 진출한 한화 이글스 역시 홈 경기 좌석 점유율 99.3%를 기록하며 뜨거운 인기를 증명했다.

프로야구 열기는 포스트시즌에서 절정에 이르렀다.

올해 열린 가을야구 16경기 모두 매진되며, 단일 포스트시즌 전 경기 매진은 역대 세 번째 기록으로 남았다.