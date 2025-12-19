TSN KOREA 박영우 기자 | 김상식 감독이 베트남 축구에 또 하나의 이정표를 세웠다.

베트남 23세 이하 대표팀은 18일 오후(한국시간) 태국 방콕 라자망갈라 스타디움에서 열린 2025 동남아시안게임 남자 축구 결승에서 태국을 연장 끝에 3-2로 꺾고 우승을 차지했다.

이로써 베트남은 2021년 대회 이후 4년 만에 정상을 되찾았다.

베트남은 전반에만 두 골을 내주며 패색이 짙었지만, 후반 들어 김 감독의 과감한 교체와 전술 변화가 흐름을 바꿨다. 후반 4분 페널티킥으로 추격에 나선 뒤 15분 코너킥 상황에서 동점골을 만들며 승부를 원점으로 돌렸다.

경기는 연장전으로 이어졌고, 연장 전반 5분 응우옌 탄 난의 결승골이 터지며 베트남은 극적인 역전 우승을 완성했다.

이번 우승으로 베트남은 올해 1월에 열린 2024 동남아시아 축구선수권대회(미쓰비시컵), 지난 7월 아세안축구연맹(AFF) U-23 챔피언십에 이어 동남아시안(SEA) 게임까지 석권하며 메이저 대회 3연속 우승을 달성했다.

이는 박항서 전 감독도 이루지 못한 기록으로, 지난해 5월 베트남 대표팀을 맡은 김상식 감독은 베트남 축구 역사상 가장 성공적인 외국인 사령탑으로 이름을 올리게 됐다.

베트남은 이번 대회 조별리그에서 라오스(2-1 승), 말레이시아(2-0 승)를 차례로 제압한 뒤 준결승에서도 필리핀을 상대로 2-0으로 완승하고 결승에 진출했다.



태국 역시 싱가포르와 동티모르를 누르고 준결승에서 말레이시아를 꺾어 결승에 올랐다.



개최국으로서 익숙한 경기 환경과 홈 관중의 열광적인 응원을 등에 업은 태국과 경기한 베트남은 전반에 두 골을 내주는 등 고전했다.



전반 20분 요차콘 부라파에게 페널티아크 정면에서 오른발 프리킥으로 선제골을 내줬고, 전반 31분 역습 상황에서 섹산 라트리에게 추가골을 얻어맞았다.



0-2로 끌려간 채 전반을 마친 김 감독은 후반 들어가며 교체 카드를 활용해 반격에 나섰다.

베트남은 후반 시작 4분 만에 만회 골을 터트렸다. 앞서 응우옌 딘 박이 상대 골키퍼에게 걸려 넘어져 페널티킥을 얻었고, 직접 키커로 나서서 침착하게 마무리했다.



분위기를 바꿔놓은 베트남은 후반 15분 코너킥 기회에서 골키퍼가 제대로 처리하지 못한 공을 팜 리 득이 차넣어 승부를 원점으로 돌렸다.



이후 양 팀 모두 추가 득점이 나오지 않아 승부는 연장전으로 이어졌고, 연장 전반 5분 터진 베트남의 응우옌 탄 난이 역전 결승 골을 터트려 베트남이 결국 최종 우승했다.



베트남 축구는 김상식 감독 체제에서 전술적 완성도와 위기 대응 능력을 동시에 입증하며 동남아 최강의 자리를 다시 한 번 확인했다.