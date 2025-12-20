

TSN KOREA 박영우 기자 | 프랑스 프로축구 파리 생제르맹(PSG)이 국가대표 미드필더 이강인의 부상 소식을 공식 발표했다.

이강인은 허벅지 근육 손상으로 수 주간 그라운드에 설 수 없을 전망이다.

PSG는 21일 오전 5시(한국시간) 5부 리그 팀 방데 퐁트네 풋과 치르는 2025-2026시즌 프랑스컵 64강전을 앞두고, 19일 구단 공식 채널을 통해 부상자 현황을 공개했다. 이강인은 이 명단에 포함됐다.

구단은 “이강인은 플라멩구와의 경기 도중 왼쪽 허벅지 근육을 다쳤으며, 몇 주간 결장이 불가피하다”고 설명했다.

이강인은 18일 카타르 알라이얀의 아흐메드 빈 알리 스타디움에서 열린 2025 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 결승전에 선발 출전했다.



이강인은 전반 31분 만에 상대 수비수와 충돌 이후 허벅지 통증을 호소했다. 결국 전반 35분 세니 마율루와 교체되며 의료진의 부축을 받아 경기장을 떠났다.



PSG는 이날 연장전까지 1-1로 맞선 뒤 승부차기에서 2-1로 승리하며 우승을 차지했다.



이로써 PSG는 2024-2025시즌 리그1과 프랑스컵, 트로페 데 샹피옹, UEFA 챔피언스리그, UEFA 슈퍼컵에 이어 2025년에만 여섯 번째 트로피를 들어 올렸다.



부상 소식은 이강인에만 국한되지 않았다.



PSG는 플라멩구전 승부차기에서 선방을 펼친 골키퍼 마트베이 사포노프가 경기 중 왼손 골절을 당해 3∼4주 안에 추가 경과 보고가 있을 예정이라고 밝혔다. 공격수 브래들리 바르콜라는 근육 피로로 치료를 이어가고 있다.



다관왕 행진을 이어가는 PSG는 시즌 후반부를 앞두고 주축 선수들의 체력 관리와 로테이션 운용이라는 과제를 안게 됐다.