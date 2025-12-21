TSN KOREA 박영우 기자 | 황희찬이 두 경기 연속 선발 출전했지만 울버햄프턴 원더러스의 부진을 막기에는 역부족이었다.

울버햄프턴 원더러스는 21일 영국 울버햄프턴 몰리뉴 스타디움에서 열린 2025-2026시즌 잉글랜드 프리미어리그 17라운드 홈 경기에서 브렌트퍼드에 0-2로 패했다.

울버햄프턴은 후반에만 두 골을 허용하며 완패했고, 정규리그 10연패와 함께 개막 이후 17경기 무승(2무 15패)을 이어가며 승점 2로 최하위에 머물렀다.

반면 브렌트퍼드는 최근 3경기 연속 무승의 흐름을 끊고 리그 12위로 올라섰다.

황희찬은 예르겐 스트란 라르센과 함께 3-5-2 전술의 투톱 스트라이커로 선발 출전해 89분을 소화했다. 공격 포인트는 기록하지 못했으나 전반과 후반에 걸쳐 결정적인 장면을 연출하며 분전했다.

전반 22분 황희찬은 후방 패스를 받아 페널티지역 왼쪽으로 침투한 뒤 수비수를 등지고 볼을 지켜낸 뒤 다비드 올페에게 연결했다. 이어진 크로스는 수비수 맞고 굴절돼 골문으로 향했으나 골키퍼 선방에 막혔다.

후반 10분에도 페널티지역 안으로 흐른 공을 헤더로 연결했지만 상대 골키퍼의 슈퍼세이브에 다시 한 번 득점이 무산됐다.

기회를 살리지 못한 울버햄프턴은 후반 18분 브렌트퍼드의 킨 루이스-포터에게 선제골을 내줬고, 후반 38분 추가 실점하며 승부가 기울었다.

후반 43분 페널티킥 기회를 얻었으나 키커로 나선 라르센의 실축으로 추격 동력마저 잃었다.

경기 내내 답답한 흐름이 이어지자 울버햄프턴 홈 팬들은 전반 18분과 후반 33분 ‘OUR CLUB’이라는 손팻말을 들고 항의 시위를 벌였다.

이는 구단 창단 연도인 1877년을 상징하는 시간대에 맞춰 진행된 행동으로, 장기 부진에 대한 팬심 이반을 상징적으로 보여줬다.