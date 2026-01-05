TSN KOREA 임재현 기자 | 2025 아프리카 네이션컵(AFCON)이 조별리그 중반을 지나며 본격적인 판도 윤곽을 드러내고 있다.

대회 우승을 향한 첫 관문은 조별리그 통과이며 각 조 1위와 2위 그리고 조 3위 가운데 성적 상위 4개국이 16강 토너먼트에 진출한다.

조별리그 2경기 만에 16강 진출을 확정한 국가는 총 세 팀이다.

가장 먼저 이름을 올린 국가는 이집트다. 이집트는 짐바브웨와 남아프리카공화국을 연달아 제압하며 조 2연승을 거뒀고 승점 6점을 확보하며 조 B 선두에 올랐다.

나이지리아도 조기 진출 대열에 합류했다. 2026 북중미 월드컵 본선 진출에는 실패했지만 AFCON 무대에서는 탄자니아와 튀니지를 상대로 연승을 거두며 16강행을 확정했다. 안정적인 경기 운영과 결정력이 조별리그 초반부터 힘을 발휘했다.

알제리 역시 수단과 부르키나파소를 꺾고 승점 6점을 쌓아 남은 경기 결과와 상관없이 토너먼트 진출을 확정했다. 알제리는 대회 초반부터 공수 균형이 잡힌 경기력을 선보이며 우승 후보다운 면모를 유지하고 있다.



조별리그 후반부가 진행되면서 나머지 16강 진출 국가들도 차례로 가려질 전망이다.

아프리카 네이션컵(AFCON)은 조별리그 통과 여부가 선수 개인 커리어와 국가대표팀 위상에 직결되는 대회다. 트로피를 들어 올리는 순간 해당 국가는 아프리카 축구 역사에 이름을 남긴다.