TSN KOREA 김민제 기자 | 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 맨체스터 시티(맨시티)가 홈 에티하드 스타디움에서 첼시와 1대1로 비기며 우승 경쟁에서 또 한 번 손해를 봤다.

첼시는 후반 추가시간 90+4분 엔소 페르난데스가 동점골을 밀어 넣으며 원정에서 승점을 챙겼다.

맨시티는 전반 42분 티자니 레인더르스의 득점으로 앞섰다. 흐름은 맨시티 쪽으로 기울어 있었고 슈팅 수에서도 우위를 보였지만 리드를 벌리지 못했다. 라얀 체르키와 필 포든이 모두 컨디션을 좋지 않았고, 엘링 홀란이 골대를 맞히는 등 결정적 장면을 살리지 못한 대목이 뼈아팠다.

첼시는 새해 첫날 엔소 마레스카 감독과 결별한 뒤 임시 체제로 이 경기를 치렀다. 구단은 마레스카의 모든 팀 스태프도 떠난 후, 블루스의 U-21 감독 칼럼 맥팔레인과 그의 스태프가 팀을 이끌었다.

경기 운영은 흔들릴 수 있는 환경이었지만 수비 집중력을 유지했고 막판 동점골로 성과를 만들었다.



지칠 줄 모르는 페르난데스가 세 번째 시도 만에 멀리 포스트에서 밀어 넣었고, 지안루이지 도나룸마의 선방 이후 골을 넣었다.

경기 후반 맨시티는 수비진 부상 악재가 겹쳤다. 요슈코 그바르디올과 후벵 디아스가 부상으로 교체되며 뒷문 안정성이 흔들렸고 첼시는 측면 전개로 마지막 기회를 만들어냈다.



맨시티는 직전 라운드 선덜랜드전 0-0 무승부 이후 4일만에 두 경기 연속으로 승점을 떨어뜨렸다. 그 결과 아스널은 20경기 기준 선두에서 격차 6점을 유지하며 타이틀 레이스에서 유리한 고지를 굳혔다.



