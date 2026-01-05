TSN KOREA 장우혁 기자 | 경기 용인시를 연고로 한 시민프로축구단 용인FC가 공식 창단과 함께 한국 프로축구 무대에 첫발을 내디뎠다.

용인시는 지난 4일 용인 포은아트홀에서 창단식을 열고 시민과 함께하는 프로축구단의 출범을 공식 선언했다고 밝혔다.

이날 창단식에는 구단주인 이상일 용인시장을 비롯해 한국프로축구연맹 권오갑 총재, 김진형 용인FC 단장, 최윤겸 감독, 이동국 테크니컬 디렉터, 축구계 관계자와 시민 등 2천여 명이 참석했다.

행사는 창단 선언과 비전 선포, 유니폼 공개, 선수단 소개 순으로 진행됐다.

용인FC는 2026시즌부터 K리그2에 참가한다. 구단은 2030년까지 K리그1 승격을 달성하고 AFC 챔피언스리그 진출에 도전한다는 중장기 목표를 제시했다.

이상일 시장은 창단식에서 지난해 3월 프로축구단 창단을 선언한 이후 준비 과정을 돌아보며 시민과 함께하는 구단 운영 의지를 강조했다. 용인의 정체성을 담은 팀으로서 시민에게 즐거움과 자긍심을 주는 구단이 되겠다는 방향을 밝혔다.

최윤겸 감독은 경기력으로 신뢰받는 팀을 만들겠다는 각오를 전했다. 용인시를 널리 알리고 시민의 사랑을 받는 팀이 되기 위해 조직력과 경쟁력을 갖춘 축구를 선보이겠다고 말했다.

용인FC는 시민 참여형 운영과 단계적 전력 강화를 통해 안정적인 성장 모델을 구축한다는 계획이다. 지역 기반 시민구단으로서 프로축구 생태계에 새로운 흐름을 더할 수 있을지 주목된다.