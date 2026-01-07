TSN KOREA 김민제 기자 | 한국 축구 국가대표 공격수 양민혁이 잉글랜드 챔피언십(2부) 선두를 달리는 코번트리 시티에서 새 출발한다.



원소속 구단인 토트넘 홋스퍼는 6일(현지시간) 양민혁(19)을 2025-2026시즌 잔여 기간 동안 코번트리에 임대한다고 공식 발표했다.

양민혁은 전반기를 강등권 경쟁을 벌이던 포츠머스에서 보냈다. 반 시즌 동안 리그 15경기에 출전해 3골 1도움을 기록하며 꾸준히 기회를 얻었다. 시즌 후반기는 챔피언십 1위 팀에서 보내며 승격 경쟁에 직접 뛰어들게 됐다.

양민혁은 지난해 1월 K리그1 강원FC를 떠나 토트넘에 입단했다. 곧바로 1군 데뷔 대신 임대 수순을 밟았고, 첫 시즌은 챔피언십 퀸스파크 레인저스에서 보내며 14경기 2골 1도움을 기록했다.

양민혁은 코번트리 합류에 대하여 “훌륭한 전통과 역사를 지닌 코번트리에 합류하게 돼 매우 기쁘고 설렌다”며 “감독님이 나를 어떻게 활용할지, 내가 무엇을 준비해야 하는지를 명확하게 설명해줘 이 팀이 나에게 잘 맞는 곳이라는 확신이 들었다”고 소감을 밝혔다.

코번트리는 잉글랜드와 첼시의 전설로 불리는 프랭크 램퍼드 감독이 이끌고 있다.

램퍼드 감독은 선수 시절 첼시에서 프리미어리그(EPL) 3회 우승을 경험했고, 잉글랜드 대표팀에서는 106경기 29골을 기록했다. 지도자로 변신한 뒤에는 더비 카운티, 첼시, 에버턴을 거쳐 2024년부터 코번트리를 맡아 팀을 승격 경쟁 선두로 올려놓았다.