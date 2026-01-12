TSN KOREA 임재현 기자 | 프로축구 K리그1 제주 SK가 리투아니아 국가대표 공격수 기티스 파울라우스카스를 영입하며 공격진 보강에 나섰다.

제주는 12일 기티스의 영입을 공식 발표했다. 기티스는 196㎝의 신장을 갖춘 장신 공격수로, 제공권과 페널티 박스 안에서의 골 결정력을 강점으로 하는 타깃형 스트라이커다. 2020년부터 리투아니아 국가대표로 활약하며 A매치 29경기에 출전했다.

기티스는 2017년 리투아니아 FK 잘기리스 B팀에서 프로에 데뷔한 뒤 같은 해 빌뉴스 비티스로 이적했다. 이후 2020년 리테리아이, 2023년 알바니아 KF 에그나티아, 2024년 우크라이나 FC 콜로스 코발리우카, 2025년 조지아 디나모 바투미를 거쳤다. 2025-2026시즌에는 슬로바키아 1부리그 MFK 젬플린 미할로우체에서 18경기 5골 3도움을 기록하며 경쟁력을 입증했다.

제주는 지난해까지 팀의 중심 공격수로 활약하다 이탈한 유리 조나탄의 공백을 기티스가 메워줄 것으로 기대하고 있다.

구단은 “기티스는 신체 조건을 활용한 제공권 장악뿐 아니라 연계 플레이와 마무리 능력까지 갖춘 공격수”라고 평가했다.



기티스는 “나에게 큰 기대가 걸려 있다는 것을 알고 있다”며 “기록으로 드러나지 않는 부분까지 팀을 위해 헌신하는 것이 나의 장점이다. 매 경기 모든 것을 쏟아붓겠다”고 각오를 밝혔다.

또한, 기티스는 제주SK 공식 SNS채널을 통해 “저의 새로운 도전을 제주와 함께 할 수 있어서 행복합니다. 팬 분들을 기쁘게 해드리는 게 저의 일이라고 생각합니다. 팬 여러분이 더 행복하도록, 더 많이 웃으실 수 있도록 최선을 다하겠습니다. 곧 윈드포스에서 뵙겠습니다”라고 전했다.



한편, 기티스 파울라스카스는 K리그 역사상 두 번째 리투아니아 선수이다. 첫번째 리투아니아 선수는 2000–2002년 제주에서 뛰었던 롤란이 있다.