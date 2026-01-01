TSN KOREA 김민제 기자 | 프랑스 프로축구 1부 승격팀 파리FC가 챔피언 파리 생제르맹(PSG)을 꺾는 파란을 일으켰다.

파리FC는 13일 오전(한국시간) 파리 파르크 데 프랭스에서 열린 2025-2026시즌 쿠프 드 프랑스 32강 원정 경기에서 PSG를 1-0으로 제압하고 16강에 진출했다.

후반 29분 조나단 이코네의 결승골이 승부를 갈랐다. 역습 상황에서 일란 케발의 패스를 받은 이코네는 페널티지역 오른쪽에서 오른발 슛으로 골문 왼쪽을 정확히 찔렀다. 이코네는 PSG 유소년팀 출신으로, 친정팀을 상대로 결정적인 한 방을 터뜨렸다.

이로써 파리FC는 대회 최다 우승팀이자 디펜딩 챔피언인 PSG를 32강에서 탈락시키는 이변을 연출했다. PSG는 지난해 6관왕에 오르고, 이달 초 슈퍼컵에서도 우승하며 상승세를 이어가던 상황에서 예상치 못한 패배를 당했다.

파리FC는 지난 시즌 리그2 2위를 차지해 올 시즌 1부 리그에 승격한 팀이다. 프랑스 최상위 리그 무대에 오른 것은 1978-1979시즌 이후 47년 만이다. 1969년 창단된 파리FC는 한때 스타드 생제르맹과 합병해 PSG의 전신이 됐다가, 1972년 다시 독립한 독특한 역사를 지녔다.

경기 내용에서는 PSG가 우세했다. 슈팅 수에서 25대 4로 크게 앞섰고, 흐비차 크바라츠헬리아와 곤살루 하무스, 브래들리 바르콜라를 앞세워 파상공세를 펼쳤다. 그러나 파리FC 골키퍼 오베드 은캄바디오의 연이은 선방과 수비 집중력이 PSG의 득점을 끝내 막아냈다.

허벅지 부상에서 회복 중인 이강인은 이날도 명단에서 제외됐다. PSG는 교체 카드를 총동원하며 동점골을 노렸지만, 후반 추가시간 7분까지 이어진 공세도 결실로 이어지지 않았다.

앞서 두 팀은 리그1 무대에서 세 차례 맞대결해 파리FC가 2무 1패를 기록했으나, 이번 승리로 창단 이후 처음으로 PSG를 꺾는 데 성공했다. 파리FC는 프랑스컵에서 새로운 역사를 쓰며, 프랑스 축구 판도에 적잖은 충격을 안겼다.