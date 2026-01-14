TSN KOREA 장우혁 기자 | 프로축구 K리그1 부천FC1995가 브라질 출신 스트라이커 가브리엘(25)을 영입하며 최전방 전력 강화에 나섰다.

2000년 1월 20일생인 가브리엘은 키 187cm의 탄탄한 체격과 스피드를 겸비한 공격수로, 전방에서 몸싸움과 침투를 동시에 수행할 수 있는 탱크형 스트라이커로 평가받는다. 제공권과 연계 능력은 물론, 수비 뒷공간을 파고드는 움직임에서도 강점을 보인다.

가브리엘은 브라질 명문 CR 플라멩구에서 선수 생활을 시작해 노바 이구아수 FC, 포르투갈 SC 브라가 B, EC 주벤투지, 세아라 SC 등에서 임대 경험을 쌓으며 실전을 통해 성장했다. 이후 2023년부터 2025년까지 강원FC에서 활약하며 K리그 무대에 안착했다.

강원FC 소속으로 K리그 통산 56경기에 출전한 가브리엘은 꾸준한 출전 경험을 바탕으로 리그 적응력을 입증했으며, 부천FC는 그의 피지컬과 활동량이 팀 공격 전술의 핵심 자원이 될 것으로 기대하고 있다.

가브리엘은 “지금의 도전이 정말 행복하고 부천FC와 함께할 수 있어 영광”이라며 “하루빨리 팬분들을 만나고 싶다. 팀이 좋은 방향으로 나아갈 수 있도록 경기장에서 결과로 증명하겠다”고 각오를 밝혔다.

부천FC는 “가브리엘은 전방에서 버텨주며 공격의 기준점이 될 수 있는 선수”라며 “기존 공격진과의 조합을 통해 한층 더 날카로운 공격력을 구축할 수 있을 것”이라고 기대감을 나타냈다.

부천의 최전방에 새로운 파괴력을 더할 가브리엘이 팬들의 환영 속에 어떤 활약을 펼칠지 관심이 쏠리고 있다.