TSN KOREA 박영우 기자 | 한국 국가대표 김민재(29)가 독일 프로축구 분데스리가 바이에른 뮌헨의 시즌 흐름을 결정짓는 중심축으로 다시 한번 자리매김했다.



뮌헨은 15일(한국시간) 독일 쾰른의 라인에네르기 슈타디온에서 열린 2025/26 독일 분데스리가 17라운드 원정 경기에서 FC쾰른을 3-1로 역전승을 거두며 리그 17경기 무패 행진을 이어갔다.



허벅지 통증과 컨디션 난조를 딛고 복귀한 김민재는 단순한 수비 복귀가 아닌, 경기의 흐름 자체를 바꾸는 결정적인 역할을 수행했다.

17경기 무패, 승점 47점으로 선두를 질주 중인 뮌헨은 2위와의 격차를 두 자릿수로 벌리며 우승 경쟁에서 사실상 주도권을 굳히는 흐름이다. 이 경기의 분수령에는 김민재의 존재가 있었다.

후반 26분, 김민재는 세트피스 상황에서 골문 앞 집중력을 앞세워 헤딩 결승골을 터뜨렸다. 올 시즌 공식전 첫 득점이자, 부상 복귀 직후 기록한 상징적인 골이었다. 수비수의 득점 이상의 의미를 지닌 장면으로, 뮌헨이 후반 주도권을 완전히 장악하는 계기가 됐다.

해외 주요 스포츠 매체들은 김민재의 활약을 두고 수비 안정감과 공격 기여도를 동시에 갖춘 현대적 센터백의 전형이라고 평가했다.

독일 현지에서는 허벅지 통증에도 불구하고 풀타임을 소화하며 상대 공격을 차단한 장면을 이번 경기의 숨은 전환점으로 분석했다. 특히 후반 초반 상대의 결정적 찬스를 스프린트로 차단한 수비 장면은 실점 가능성을 사실상 지워버린 장면으로 꼽혔다.

바이에른 뮌헨은 올 시즌 개막 이후 수비 조직력에서 눈에 띄는 안정세를 보이고 있다.

이는 단순한 점유율 축구를 넘어, 위기 상황에서 실점을 최소화하는 구조로 진화했음을 의미한다. 김민재는 중앙 수비에서 요나탄 타와의 조합을 통해 공중볼, 대인 수비, 전진 수비에서 균형을 맞추며 팀 전술의 중심을 잡고 있다.

최근 24시간 내 독일과 유럽 축구 관련 보도를 종합하면, 뮌헨은 챔피언스리그와 리그 병행 일정 속에서도 수비 로테이션 안정화에 성공한 팀으로 분류된다.

그 중심에 김민재가 있다는 점은 더 이상 부인하기 어렵다. 단순히 실점 방지 역할에 그치지 않고, 공격 전개 과정에서 빌드업과 세트피스 득점까지 책임지는 다기능 수비수로 평가받고 있다.

이번 골은 김민재 개인에게도 의미가 크다. 부상 이후 출전 여부 자체가 변수로 거론되던 상황에서, 그는 가장 중요한 순간에 팀을 구해냈다. 이는 향후 주전 경쟁이나 로테이션 운용에서도 확실한 신뢰로 이어질 수밖에 없는 장면이다.

바이에른 뮌헨의 무패 행진은 단순한 전력 우위의 결과가 아니다. 위기 상황에서 흔들리지 않는 수비 핵심의 존재가 만들어낸 결과다.

김민재는 이제 뮌헨 수비의 한 축을 넘어, 리그 판도를 좌우하는 결정적 변수로 자리 잡고 있다는 평가다. 분데스리가 우승 레이스 흐름은 김민재의 발과 머리, 수비 판단에 의해 많은 부분 영향이 있을 것으로 보인다.





사진=Getty Images