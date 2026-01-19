TSN KOREA 박영우 기자 | 배드민턴 여자 단식 세계랭킹 1위 안세영이 2주 연속 국제대회 정상에 오르며 세계 최강의 위용을 다시 한 번 입증했다.

안세영은 18일 인도 뉴델리에서 열린 세계배드민턴연맹 월드투어 슈퍼 750 인도오픈 여자 단식 결승에서 세계랭킹 2위 왕즈이(중국)를 43분 만에 2-0으로 제압했다. 스코어는 21-13, 21-11로 일방적인 경기였다.

이로써 안세영은 지난해에 이어 인도오픈 2연패를 달성했다.

지난주 말레이시아오픈 우승에 이어 새해 들어 2주 연속 국제대회 정상에 오르며 독보적인 흐름을 이어가고 있다.

결승전은 초반부터 안세영의 페이스였다. 1게임 1-1 동점 이후 연속 득점으로 주도권을 잡았고, 수비와 공격의 완급 조절로 상대를 흔들었다. 2게임에서도 왕즈이는 반격의 실마리를 찾지 못한 채 점수 차가 벌어졌다.

왕즈이는 최근 안세영과의 맞대결에서 연패를 이어가며 통산 전적에서도 열세를 벗어나지 못했다. 중국 배드민턴계에서 회자되는 ‘공안증’이라는 표현이 다시 등장할 만큼 심리적 부담도 컸다.

안세영은 지난해 단일 시즌 최다승 타이기록과 최고 승률, 누적 상금 신기록을 세우며 여자 단식 역사를 새로 썼다.

2026시즌 초반부터 말레이시아오픈 3연패와 인도오픈 2연패를 연달아 달성하며 올해 역시 경쟁자 없는 독주 체제를 예고하고 있다.