TSN KOREA 박영우 기자 | 대한체육회 유승민 회장이 22일 충북 진천 국가대표선수촌을 방문해 주요 국제대회를 앞둔 대한민국 선수단 준비 상황을 점검했다.

유 회장은 이날 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽을 대비한 최종 훈련 현황을 확인하는 한편, 2026 아이치·나고야 하계아시아경기대회 준비를 위한 지도자 간담회에 참석했다.

이번 방문은 동계올림픽 개막을 앞두고 훈련 및 선수 지원 체계를 현장에서 집중 점검하고, 아시안게임을 대비한 종목별 준비 상황을 함께 살피기 위한 현장 중심 점검의 일환으로 추진됐다.

유 회장은 동계올림픽과 관련해 종목별 훈련 및 경기력 향상 현황을 비롯해 과학·의무·트레이닝 등 선수 지원 체계, 현지 적응을 고려한 컨디션 관리와 회복 지원, 급식과 생활 지원을 포함한 전반적인 선수 지원 대책을 보고받았다.

이어 유회장은 훈련시설과 지원 인프라를 직접 둘러보며 운영 실태를 확인했다.

또한 아시안게임을 준비하는 각 종목 지도자들과의 간담회를 통해 훈련 여건과 지원 체계, 중·장기 경기력 향상 방향 등에 대한 현장 의견을 청취했다.

특히 선수들이 해외 현지에서도 시차와 기후, 환경 변화에 안정적으로 대응할 수 있도록 지원 체계를 점검하고 보완하는 데 초점을 맞췄다.

유승민 회장은 “K-스포츠의 경쟁력은 결국 현장에서 완성된다”며 “선수들이 훈련과 경기에만 집중할 수 있도록 국내는 물론 해외 현지에서도 체계적인 지원이 이어지도록 끝까지 챙기겠다”고 밝혔다.

대한체육회는 이번 점검과 간담회 결과를 바탕으로 동계올림픽과 아시안게임을 연계한 선수 지원 체계를 종합적으로 점검하고, 주요 국제대회 준비에 만전을 기할 방침이다.