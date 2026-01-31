TSN KOREA 박영우 기자 | 프로야구 SSG 랜더스가 2026시즌을 앞두고 선수단 연봉 재계약을 모두 마쳤다.

SSG는 31일 재계약 대상자 58명 전원과 연봉 계약을 완료했다고 밝혔다.

이번 재계약에서 가장 눈에 띄는 인상률을 기록한 선수는 주전 포수 조형우다.



조형우는 지난해 연봉 4천만원에서 212.5% 인상된 1억2천500만원에 사인하며 팀 내 최고 인상률을 기록했다.

2025시즌 조형우는 102경기에 출전해 타율 0.238, 4홈런, 29타점을 기록하며 안방을 책임졌다.

최고 인상액의 주인공은 불펜 투수 이로운이다.

이로운은 지난 시즌 75경기에 등판해 평균자책점 1.99, 6승 5패 1세이브 33홀드로 불펜의 핵심 역할을 수행했다.

이에 따라 연봉은 7천400만원에서 2억원이 되었다. 1억2천600만원이 뛰었다.

기존 주축 선수들의 연봉도 안정적으로 상승했다.

유격수 박성한은 3억7천만원에서 4억2천만원으로 인상됐고, 중견수 최지훈은 3억원에서 3억7천만원에 계약했다.

마무리 투수 조병현 역시 1억3천500만원에서 2억5천만원으로 85.2% 인상됐다.

이와 함께 고명준은 1억6천만원, 정준재는 1억3천만원에 각각 도장 찍으며 새롭게 억대 연봉 선수 반열에 올랐다.

SSG는 이번 연봉 재계약을 통해 출전 경기 수와 역할 비중, 팀 기여도를 반영한 성과 중심 보상 기조를 분명히 했다.



구단 안팎에서는 2026시즌을 앞두고 전력 안정과 선수단 동기 부여를 동시에 노린 결정이라는 평가가 나온다.