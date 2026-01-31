TSN KOREA 박영우 기자 | 아프리카 네이션스컵 결승전 도중 판정에 항의하며 선수단 철수를 지시한 세네갈 축구대표팀 감독이 중징계를 받았다.



선수와 양국 축구협회까지 포함한 대규모 징계가 함께 내려졌다.

아프리카축구연맹(CAF)은 29일 세네갈 대표팀 파페 티아우 감독에게 CAF 주관 대회 5경기 출전 정지와 제재금 10만달러를 부과했다고 밝혔다.

티아우 감독은 지난 19일 열린 아프리카 네이션스컵 결승전에서 심판 판정에 항의하며 선수들을 그라운드에서 철수시켜 라커룸으로 들어가게 했다.



이로 인해 경기는 약 15분간 중단됐다.

해당 경기는 연장전 끝에 세네갈이 모로코를 1-0으로 꺾고 우승을 차지했으나, 경기 도중 세네갈의 득점이 취소되고 모로코에 페널티킥이 주어지자 양측 선수와 관중이 강하게 반발했다.



일부 세네갈 팬들은 그라운드 난입을 시도하며 보안요원과 충돌하기도 했다.

CAF는 티아우 감독의 행위가 비신사적이며 축구의 명예를 훼손했다고 판단했다.



다만 이번 출전 정지 징계는 CAF 주관 대회에만 적용돼, 오는 6월 개막하는 북중미 월드컵에는 영향을 미치지 않는다. 세네갈은 월드컵 본선 진출을 확정한 상태다.

징계는 감독 개인에 그치지 않았다.



CAF는 선수단과 팬들의 행동에 대한 책임을 물어 세네갈축구협회에 총 61만5천달러의 벌금을 부과했다.

세네갈 공격수 일리만 은디아예와 이스마일라 사르는 주심을 향한 비신사적 행위로 CAF 주관 2경기 출전 정지 처분을 받았다.

개최국 모로코도 예외는 아니었다.



주장 아슈라프 하키미는 2경기 출전 정지 징계(1경기 유예)를 받았고, 이스마엘 사이바리는 CAF 공식 경기 3경기 출전 정지와 10만달러의 제재금을 부과받았다.



모로코축구협회 역시 볼보이의 부적절한 행동과 VAR 구역 내 소동, 관중의 레이저 사용 등으로 총 31만5천달러의 벌금을 물게 됐다.

한편, 세네갈 선수단 철수로 인한 경기 지연에 대해 몰수패를 적용해야 한다는 모로코 측의 주장은 CAF에 의해 받아들여지지 않았다.