TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국 남자 쇼트트랙의 간판 황대헌이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 은메달을 추가했다.

황대헌(강원도청)은 15일(한국시간) 이탈리아 밀라노 아이스스케이팅 아레나에서 열린 남자 1500m 결승에서 2분12초304의 기록으로 옌스 판트바우트(네덜란드)에 이어 두 번째로 결승선을 통과했다.

이로써 황대헌은 2018 평창 동계올림픽 남자 500m 은메달, 2022 베이징 동계올림픽 남자 1500m 금메달과 5000m 계주 은메달에 이어 3개 대회 연속 메달 획득에 성공했다.

황대헌은 8강 3조에서 2분23초283으로 조 1위를 차지하며 안정적으로 준결승에 올랐다. 준결승에서는 극적인 상황이 펼쳐졌다. 레이스 막판까지 하위권에 머물던 황대헌은 마지막 바퀴에서 바깥쪽으로 치고 나가 속도를 올렸다.



이 과정에서 앞서 달리던 선수들 간 충돌이 발생했고, 황대헌은 세 번째로 결승선을 통과했다. 이후 판정 결과 상대 선수의 진로 변경 반칙이 선언되면서 2위로 순위가 조정돼 결승 진출이 확정됐다.

결승은 9명이 출전해 치열한 접전을 벌였다. 황대헌은 초반 후미에서 기회를 엿봤다. 종료 5바퀴를 남기고 바깥 코스로 빠져나오며 스퍼트를 시작했고, 선두권에서 연쇄 충돌이 발생하면서 순위를 끌어올렸다. 마지막 바퀴에서 역전을 시도했으나 최종 2위로 레이스를 마쳤다.

같은 종목에 출전한 신동민(화성시청)도 준결승에서 경쟁자들의 충돌로 2위에 올라 결승에 합류했으나 메달권에는 들지 못했다.

황대헌은 경기 후 태극기를 두르고 트랙을 돌며 관중의 환호에 답했다. 한국 쇼트트랙은 이번 대회에서도 꾸준한 성과를 이어가며 전통 강국의 위상을 재확인했다.



한편, 한국 선수단은 앞서 김상겸(하이원)의 남자 스노보드 평행대회전 은메달, 유승은(성복고)의 여자 스노보드 빅에어 동메달, 최가온(세화여고)의 여자 스노보드 하프파이프 금메달, 임종언(고양시청)의 남자 쇼트트랙 1000m 동메달을 획득했다. 그리고 이번 경기에서 다섯 번째 메달을 수확했다.