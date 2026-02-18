TSN KOREA 장우혁 기자 | 오는 3월 월드베이스볼클래식(WBC)을 준비 중인 한국 야구대표팀에 또 한 번 부상 변수가 발생했다. 한국계 투수 라일리 오브라이언(세인트루이스 카디널스)이 종아리 통증으로 공을 던지지 못하고 있다.

메이저리그(MLB) 세인트루이스 카디널스는 18일 구단 홈페이지를 통해 “오브라이언이 15일 불펜 투구 도중 오른쪽 종아리 근육에 약간의 이상을 느꼈다”며 “이후 공을 던지지 않고 있다”고 밝혔다. 구단은 “현재로서는 WBC 한국 대표팀 합류 여부도 불확실하다”고 전했다.

1995년생 우완 오브라이언은 이번 WBC에서 태극마크를 달기로 한 한국계 선수 4명 중 한 명이다. 류지현 대표팀 감독은 이달 초 기자회견에서 “메이저리그에서 구위가 좋다”며 “기본적으로 마무리로 생각하고 있고, 7~9회 가장 중요한 상황에 투입할 계획”이라고 기대를 드러냈다.

오브라이언은 “어제보다 오늘이 낫다. 오래 걸리지 않기를 바란다”고 밝혔지만, 정확한 복귀 시점은 정해지지 않았다. 대표팀이 기대했던 ‘필승 카드’가 이탈할 경우 불펜 운용에 적지 않은 차질이 예상된다.

오브라이언은 지난해 세인트루이스에서 42경기에 등판해 3승1패, 6세이브, 6홀드, 평균자책점 2.06을 기록했다. 위기 관리 능력과 삼진 능력을 갖춘 불펜 자원으로 평가받았다.

한국 대표팀 마운드는 이미 부상 여파가 이어지고 있다.

문동주(한화 이글스)는 부상으로 합류하지 못했고, 원태인(삼성 라이온즈)은 소속팀 훈련 중 부상을 당해 유영찬(LG 트윈스)으로 교체됐다. 마무리 자원으로는 조병현(SSG 랜더스), 박영현(KT 위즈), 고우석(디트로이트 타이거스 산하 마이너리그), 유영찬 등이 거론된다.

포수진에서도 변동이 있었다. 최재훈(한화)이 팀 훈련 중 손 부상을 당해 김형준(NC 다이노스)으로 교체됐다. 투타를 가리지 않는 연쇄 부상이 전력 구성에 부담으로 작용하고 있다.

대표팀은 현재 일본 오키나와에서 전지훈련을 진행 중이다. 3월 초에는 오사카에서 일본 프로팀과 평가전을 치른다.

WBC 첫 경기는 3월 5일 오후 7시 도쿄돔에서 체코와 맞붙는다. 우리 대표팀 마무리 역할을 해줄 것으로 기대한 오브라이언이 부상으로 인해 빠지면 불펜 운영에도 큰 차질이 생길 수밖에 없다. 도쿄 개막을 앞두고 대표팀은 부상 변수 관리가 최대 과제로 떠올랐다.