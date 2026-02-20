TSN KOREA 임재현 기자 | 한국 여자 컬링 대표팀이 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 준결승 진출에 실패했다.

세계랭킹 3위 한국은 20일(한국시간) 이탈리아 코르티나담페초 컬링 올림픽 스타디움에서 열린 여자 예선 라운드로빈 최종전에서 세계 2위 캐나다에 7-10으로 패했다.

이로써 한국은 예선 5승4패를 기록하며 10개 팀 중 5위로 대회를 마쳤다. 상위 4개 팀에 주어지는 준결승 티켓을 아쉽게 놓쳤다. 준결승에는 1위 스웨덴(7승2패), 2위 미국, 3위 스위스, 4위 캐나다(6승3패)가 올랐다.

김은지 스킵, 김민지 서드, 김수지 세컨, 설예은 리드, 설예지 핍스로 구성된 대표팀은 이날 승리하면 자력으로 4강에 오를 수 있었지만 마지막 고비를 넘지 못했다.

경기 초반 흐름은 나쁘지 않았다. 0-2로 뒤진 3엔드에서 김은지가 마지막 스톤으로 앞쪽 가드 스톤을 스치듯 맞히는 히트 앤드 롤을 성공시키며 하우스에 세 개를 안착, 단숨에 3점을 따내 역전에 성공했다.

그러나 4엔드 선공 상황에서 2점을 내주며 3-4로 다시 끌려갔다. 김수지가 세 번째 스톤을 호그라인에 미치지 못하는 등 실수가 겹쳤다. 5엔드에서 1점을 추가해 4-4 동점을 만들었지만 승부처는 6엔드였다.

6엔드에서 한국은 대량 4실점을 허용하며 무너졌다.

캐나다 스킵 레이철 호먼이 정교한 샷으로 한국 스톤 두 개를 제거하며 분위기를 가져왔다. 한국은 마지막 스톤으로 실점을 최소화하려 했지만 여의치 않았고, 결국 4점을 내주며 4-8로 벌어졌다.

이후 한국은 7엔드에서 1점, 9엔드에서 2점을 보태 7-9까지 추격했으나 10엔드에서 흐름을 뒤집지 못했다.

이번 대회에서 한국은 미국에 4-8로 패하며 출발했지만 이탈리아(7-2), 영국(9-3)을 연파했다. 덴마크에 3-6으로 졌으나 일본(7-5), 중국(10-9)을 꺾으며 반등했다. 스위스에 5-7로 패했지만 강호 스웨덴을 8-3으로 제압하며 4강 희망을 키웠다.

끝까지 투혼을 발휘했지만 마지막 한 경기에서 발목이 잡혔다. 한국 여자 컬링은 치열한 경쟁 속에서 선전했으나, 아쉽게 메달 도전의 여정을 마무리했다.

