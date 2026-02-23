TSN KOREA 장우혁 기자 | 한국 프로야구 한화 이글스가 간판 타자 노시환과 KBO리그 사상 최장·최대 규모의 계약을 체결했다.

한화 구단은 23일 비(非)자유계약선수(FA) 다년계약 형태로 노시환과 계약을 맺었다고 발표했다. 계약에 합의한 시점은 이틀 전인 21일이고, 22일 비밀리에 오키나와 나하 시내에서 계약을 체결했다.



계약 기간은 2027시즌부터 2037시즌까지 11년이며, 옵션을 포함한 총액은 307억 원이다.

구단은 “FA 계약과 비FA 다년계약을 모두 포함해 KBO리그 역사상 가장 긴 기간이자 최대 규모”라고 밝혔다.

이번 계약에는 2026시즌 종료 후 포스팅 시스템을 통해 미국 메이저리그 진출을 추진할 수 있는 조항도 포함됐다. 해외 진출은 MLB에 한해 허용하며, 복귀 시에는 한화 소속으로만 KBO리그에서 뛴다는 조건이다. 구단 프랜차이즈 스타로서의 지위를 유지하는 장치다.

노시환은 이번 계약으로 KBO리그 다년계약 총액 1위에 올랐다. 종전 1위는 SSG 랜더스 소속 최정의 302억 원이었다. 최정은 세 차례 FA 계약을 통해 누적 302억 원을 기록했다. 3위는 두산 베어스 소속 양의지로 277억 원이다.

10년을 넘는 계약 기간 역시 리그 최초다. 종전 최장 기록은 2022년 NC 다이노스와 박민우가 맺은 8년(5+3년) 계약과, 2024년 한화 이글스 복귀 당시 류현진의 8년 계약이었다.

2000년생 노시환은 2019년 신인 드래프트에서 2차 1라운드 전체 3순위로 한화 유니폼을 입었다. 2023년부터 3년 연속 20홈런 이상을 기록했고, 2023년과 2025년에는 각각 31홈런 101타점, 32홈런 101타점으로 30홈런-100타점 고지를 밟았다.

지난 시즌에는 타율 0.260, 32홈런, 101타점을 기록했다. 프로 7시즌 통산 성적은 타율 0.264, 124홈런, 490타점이다. KBO리그 현역 선수 중 20대에 100홈런을 넘긴 선수는 노시환과 1999년생 강백호뿐이다.

노시환은 “구단이 내 가치를 높이 평가해주시며 역사적인 계약을 안겨줘 감사드린다”며 “2026년 한국시리즈 우승을 목표로 최선을 다하겠다”고 밝혔다.



또한, "돈은 중요하지 않다. 한화 하나만 생각했다"면서 "내 꿈은 한화에서 영구 결번을 받는 것이다. 구단에서 좋은 계약을 제시해준 덕분에 꿈에 가까워졌다"고 구단에 대한 애정을 드러냈다.

손혁 한화 단장은 "구단은 선수의 목표를 존중하되 팀의 프랜차이즈 스타로 대우할 수 있는 다양한 안을 고민한 결과 이번 계약이 성사됐다"며 "노시환이 앞으로 장종훈, 김태균의 뒤를 이어 한화를 상징하는 타자가 되기를 바란다"고 말했다.