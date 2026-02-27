TSN KOREA 박영우 기자 | 미국 플로리다주 웨스트팜비치에서 스프링캠프를 소화 중인 한국계 휘트컴이 28일 일본에서 진행되는 한국 대표팀 훈련에 합류할 예정이다.



미국 메이저리그 공식 홈페이지 MLB.com은 27일 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 한국 대표로 출전하는 셰이 휘트컴(27·휴스턴 애스트로스)을 조명했다.

휘트컴은 2루수, 3루수, 유격수는 물론 외야 수비까지 가능한 멀티 자원이다. 이번 WBC에서 공수 전반에 걸쳐 활용 가능한 전천후 카드로 기대를 모은다.

WBC 규정에 따르면 부모 중 한 명의 혈통을 기준으로 대표팀을 선택할 수 있다. 한국인 어머니를 둔 휘트컴은 태극마크를 달기로 결정했다.

휘트컴은 한국 대표팀에서 미국 태생 선수 4 명 중 한 명으로, 투수 데인 더닝, 라일리 오브라이언, 외야수 자마이 존스와 함께 이름을 올렸다.

휘트컴은 “빅리그에 데뷔한 이후 한국 대표팀에서 뛰는 것에 늘 관심이 있었다”며 “오프시즌 내내 기다려왔고, 정말 설레는 경험이 될 것”이라고 밝혔다.

이어 “과거 "한국 대표팀에서 뛴 적 있는 다른 선수들과 이야기를 나누면서 몇 통의 전화를 걸고 몇몇 사람들에게 연락을 했고, 그 결과 작년에 한국 대표팀이 저를 보러 와서 인맥을 쌓게 되었습니다."고 덧붙였다.

WBC는 시즌 개막을 앞둔 시점에 열려 부상 위험이 있고, 정규시즌 준비에 영향을 줄 수 있다는 점에서 일부 선수들은 참가를 주저하기도 한다. 특히 팀 내 주전 경쟁을 앞둔 선수라면 더욱 신중할 수밖에 없다.

그럼에도 불구하고 휘트컴은 대표팀 합류가 불확실한 상황에서도 출전을 결심한 것으로 전해졌다.

그는 “다른 나라에서 뛰는 것이 기대된다. 언어도 통하지 않고 모든 것이 낯선 환경에서 경기하는 것은 처음”이라며 “지금까지 경험하지 못한 분위기 속에서 뛰는 것이 가장 기대되는 부분”이라고 말했다.

또 “현재 몸 상태는 좋다. 이동 거리가 길지만 경기에 나설 기회를 얻게 될 것”이라며 “좋은 활약을 펼쳐 오랫동안 대회에 남고 싶다”고 각오를 전했다.

휘트컴은 최근 두 시즌 동안 휴스턴에서 40경기에 출전해 타율 0.178(73타수 13안타)을 기록했다. 다만 지난해 트리플A에서는 타율 0.267, 25홈런, 64타점, OPS(출루율+장타율) 0.869로 준수한 성적을 올리며 장타력을 입증했다.

한편, 조 에스파다 감독은 "정말 좋은 기회입니다."라고 전하며, "그에게 (봄 동안) 충분한 타석을 줬다고 생각해요. 그는 자신이 정말 좋은 위치에 있다고 느낀다. 그는 출전 시간을 많이 얻게 될 것이다. 그가 앞으로 나아가서 오래 뛰길 바란다." 고 밝혔다.