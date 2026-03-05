TSN KOREA 박영우 기자 | 미국과 이스라엘의 이란 공습으로 촉발된 중동 정세 불안이 축구계에도 영향을 미치고 있다.

이 여파로 이라크 축구대표팀의 2026 북중미 월드컵(FIFA World Cup) 대륙 간 플레이오프 준비에도 차질이 발생하면서 월드컵 본선 진출 구도까지 흔들릴 가능성이 제기되고 있다.

미국 스포츠 전문 매체 ESPN은 5일(한국시간) “이라크 대표팀의 월드컵 본선 진출 도전이 이란 전쟁 상황의 영향을 받고 있다”며 “여러 선수들이 멕시코에서 열리는 플레이오프 참가를 위한 비자를 받지 못하고 있으며, 대표팀 감독은 아랍에미리트(UAE)에 발이 묶인 상태”라고 보도했다.

이라크축구협회도 앞서 3일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “영공 폐쇄로 그레이엄 아널드(Graham Arnold) 대표팀 감독이 UAE를 떠날 수 없는 상황”이라며 “여러 국가 대사관이 문을 닫으면서 선수와 기술 스태프, 의료진 상당수가 멕시코 입국 비자를 발급받지 못하고 있다”고 밝혔다.

이라크는 오는 4월 1일 멕시코 몬테레이에서 볼리비아 또는 수리남과 북중미 월드컵 대륙 간 플레이오프를 치른다. 남아 있는 월드컵 본선 티켓 두 장 가운데 하나를 두고 치르는 중요한 경기다.

이라크는 1986년 멕시코 대회 이후 약 40년 만이자 통산 두 번째 월드컵 본선 진출을 노리고 있지만, 중동 지역 군사 충돌로 항공 운항과 외교 업무가 동시에 영향을 받으면서 대표팀 준비에도 상당한 어려움이 발생하고 있다.

한편 이번 군사 충돌로 월드컵 본선 진출을 확정했던 이란의 대회 참가 여부도 불투명해졌다. 이란은 최근 8번의 월드컵 가운데 6차례 본선에 진출한 아시아 강호이며, 2026 월드컵에서도 조별리그 G조에 편성돼 벨기에, 이집트, 뉴질랜드와 맞붙을 예정이었다.

하지만 미국과 이스라엘의 공습 이후 메흐디 타지(Mehdi Taj) 이란축구협회장은 “이번 공격 이후 우리가 월드컵을 기대할 수 있을지는 확실하지 않다”며 대회 불참 가능성을 언급했다.

일부 이란 언론에서도 대표팀 철수 가능성이 제기되면서 논란이 이어지고 있다.

반면 레자 자비브(Reza Zabib) 스페인 주재 이란 대사는 현지 인터뷰에서 “이란은 월드컵에 참가할 권리가 있으며 대회 개최국이 미국이라는 점에도 문제가 없다”고 밝히며 참가 의지를 강조했다.

이란이 실제로 대회에서 빠질 경우 국제축구연맹(FIFA)은 대체 국가 선정을 검토할 가능성이 크다. 외신들은 아시아축구연맹(AFC) 소속 국가 가운데 이라크와 UAE가 가장 유력한 후보로 거론된다고 분석하고 있다.

이라크는 이미 아시아 플레이오프에서 UAE를 3-2로 꺾고 대륙 간 플레이오프 진출권을 확보한 상태다. 만약 이란이 가까운 시일 내 월드컵 참가를 포기할 경우 이라크가 본선 직행 자격을 얻을 가능성도 있다.

이 경우 대륙 간 플레이오프 자리는 다시 공석이 되며, 아시아 예선에서 이라크에 패했던 UAE가 그 자리를 이어받을 수 있다는 시나리오도 제기된다.

또 다른 가능성은 이란의 결정 시점에 따라 달라질 수 있다. 만약 이라크가 먼저 대륙 간 플레이오프를 통해 본선 진출을 확정한 이후 이란이 철수한다면, FIFA는 또 다른 국가를 대체 팀으로 선정해야 하는 상황이 된다.

UAE 역시 후보로 거론된다. UAE는 아시아 예선 최종 라운드에서 이란과 우즈베키스탄에 이어 조 3위를 기록해 플레이오프로 밀렸지만, 경쟁력과 성적을 고려할 때 대체 팀으로 선정될 가능성이 있다는 평가다.

결국 이라크가 월드컵 본선 티켓을 확보하는 가장 확실한 방법은 예정된 대륙 간 플레이오프에서 승리하는 것이다.

이라크축구협회는 “대표팀의 경기 참가와 관련한 모든 상황에 대해 FIFA와 지속적으로 소통하고 있다”며 “아시아축구연맹(AFC) 역시 대표팀과 관련된 진행 상황을 충분히 인지하고 있다”고 밝혔다.

