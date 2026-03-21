TSN KOREA 박영우 기자 | 이정후(샌프란시스코 자이언츠)가 미국 메이저리그(MLB) 시범경기에서 다시 한 번 멀티히트를 기록하며 상승세를 이어갔다.

이정후는 21일(한국시간) 미국 애리조나주 스코츠데일 스타디움에서 열린 2026 메이저리그(MLB) 시범경기에서 캔자스시티 로열스를 상대로 5번 타자 우익수로 선발 출전해 3타수 2안타 1타점을 기록했다.

첫 타석에서는 유격수 직선타로 물러났지만, 두 번째 타석에서 해결사 역할을 했다.

3회말 2사 2루 상황에서 상대 선발 라이언 버거트의 시속 153km 포심 패스트볼을 받아쳐 좌전 적시타를 만들어냈다. 이 타구는 시속 164.8km에 달하는 강한 타구로 이어졌다.

이정후는 6회말 2사 주자 없는 상황에서도 우전 안타를 추가하며 멀티히트를 완성했다. 이후 대주자로 교체되며 이날 경기를 마쳤다.

이날 활약으로 이정후의 시범경기 타율은 0.421(19타수 8안타)까지 상승했다. 꾸준한 타격감을 유지하며 정규시즌을 앞두고 기대감을 높이고 있다.

한편 샌프란시스코는 이날 경기에서 5-2로 승리했으며, 22일 클리블랜드 가디언스를 상대로 시범경기 마지막 일정을 소화할 예정이다.

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