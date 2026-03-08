TSN KOREA 김민제 기자 | 미국 메이저리그사커(MLS)에서 활약 중인 손흥민이 풀타임을 소화하며 LAFC의 개막 3연승 행진에 힘을 보탰다.

로스앤젤레스FC(LAFC)는 8일(한국시간) 미국 캘리포니아 로스앤젤레스 BMO 스타디움에서 열린 FC 댈러스와의 2026 MLS(Major League Soccer) 3라운드 홈 경기에서 후반 10분 터진 다비드 마르티네스의 결승골을 앞세워 1-0으로 승리했다.

이 승리로 LAFC는 구단 창단 이후 처음으로 MLS 시즌 개막 3연승을 달성했다. 또한 시즌 초반 기세도 이어졌다.

앞서 치른 북중미카리브축구연맹(CONCACAF) 챔피언스컵 1라운드 두 경기에서 레알 에스파냐(온두라스)를 상대로 승리를 거둔 것을 포함하면 올 시즌 공식전 5연승이라는 상승세다.

특히 홈에서는 더욱 강했다. LAFC는 이날 승리로 최근 댈러스전까지 포함해 홈 경기 7연속 무패(6승 1무)를 이어가며 강력한 홈 경기력을 과시했다.

손흥민은 이날도 선발 출전해 경기 종료 휘슬이 울릴 때까지 그라운드를 지켰다. 공격 포인트를 추가하지는 못했지만 활발한 움직임과 연계 플레이로 공격 전개를 이끌며 팀 승리에 기여했다.

올 시즌 손흥민은 MLS 3경기에서 ‘세컨드 어시스트’를 포함해 도움 3개를 기록 중이다. 여기에 챔피언스컵 2경기에서 1골 3도움을 더하며 시즌 전체 기록은 1골 6도움이다.

이날 경기에서도 손흥민은 드니 부앙가, 마르티네스와 함께 LAFC 공격의 중심축 역할을 맡았다. 전반 10분 부앙가가 상대 공을 가로챈 뒤 내준 패스를 받기 위해 쇄도하다 골키퍼와 충돌해 넘어졌고, 심판은 시뮬레이션 판정으로 경고를 부여했다.

이후 양 팀은 팽팽한 공방을 이어갔다.



전반 23분 손흥민의 패스를 받은 부앙가가 페널티지역 왼쪽에서 오른발 슈팅을 시도했지만 골키퍼 선방에 막혔다.



전반 44분에는 LAFC 역습 상황에서 손흥민이 페널티지역 왼쪽에서 왼발 슈팅을 시도했으나 역시 골키퍼의 선방에 걸렸다.

균형은 후반 10분 깨졌다. 스테판 유스타키오의 패스를 받은 마르티네스가 페널티지역 오른쪽에서 왼발 중거리 슈팅을 날렸고, 공은 그대로 골문 왼쪽 상단을 파고들며 결승골이 됐다.

LAFC는 이후 추가골 기회를 여러 차례 만들었다.



후반 25분 마르티네스의 패스를 받은 부앙가의 슈팅이 골키퍼 정면으로 향했고, 후반 34분에는 손흥민이 페널티지역 왼쪽에서 연결한 패스를 부앙가가 강하게 슈팅했지만 역시 골키퍼에 막혔다.

댈러스는 교체 카드를 활용하며 동점골을 노렸지만 LAFC의 골키퍼 위고 요리스의 안정적인 선방에 막히며 끝내 골문을 열지 못했다.

결국 LAFC는 1-0 승리를 지켜내며 시즌 초반 상승세를 이어갔다.



이로써 LAFC는 창단 이후 최초로 MLS 개막 3연승을 거뒀다.



손흥민 풀타임 활약 속에 LAFC의 MLS 개막 3연승 기록에 힘을 보태며 팀 공격의 핵심 역할을 이어가고 있다.





사진= Getty Images TSNKOREA AI

