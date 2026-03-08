TSN KOREA 박해리 기자 | 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에 출전한 한국 야구대표팀 주장 이정후(샌프란시스코 자이언츠)의 ‘목걸이’가 팬들 사이에서 화제가 되고 있다.

이정후는 5일 일본 도쿄돔에서 열린 체코와의 WBC C조 조별리그 경기에서 목에 짧게 밀착되는 형태의 목걸이를 착용하고 경기에 나섰다. 여러 개의 검은색 클로버 모양 장식이 연결된 디자인의 목걸이였다.

이 장면이 중계 화면과 사진을 통해 공개되면서 팬들의 관심이 집중됐다.

7일 일본전 사전 인터뷰에서 이정후는 이렇게 화제가 될 줄은 몰랐다면서, “그냥 행운의 상징이라고 생각하면 된다. 클로버가 행운을 의미하지 않나”라며 “우리 팀에도 조금이라도 행운이 따랐으면 하는 마음에서 착용하고 있다”고 설명했다.

야구 선수들이 경기 중 금 체인 형태의 목걸이를 착용하는 경우는 흔하다. 이정후가 착용한 제품은 목에 짧게 밀착되는 형태라는 점에서 눈길을 끌었다.

이정후는 “미국 선수들을 보면 짧은 목걸이를 많이 착용한다”며 “화려한 목걸이는 뛰거나 수비할 때 거슬릴 수 있다”고 말했다.

이어 “검은색 클로버를 선택한 이유는 샌프란시스코 자이언츠의 팀 컬러 중 하나가 블랙이기 때문”이라고 덧붙였다.



그는 “이 목걸이는 야구장에서만 착용한다. 밖에서 하고 다니기에는 어울리지 않는 것 같다”고 웃었다.

이 목걸이는 이정후가 개인적으로 직접 구입한 것으로 알려졌다.



한편, 이정후의 목걸이는 프랑스 하이엔드 주얼리 브랜드인 ‘반클리프 아펠(Van Cleef & Arpels)’ 제품으로 해당 제품은 약 1450만 원에 달하는 고가인 것으로 알려졌다.



미국 현지 매체에서도 최근 MLB 선수들이 네잎클로버 목걸이가 일종의 ‘행운의 상징’으로 여겨 경기 중 착용한다는 내용을 언급한 바 있다.

