TSN KOREA 박영우 기자 | 베네수엘라가 월드베이스볼클래식(WBC)에서 사상 첫 우승을 차지했다.

베네수엘라는 18일 열린 2026 WBC 결승전에서 미국을 3-2로 꺾고 정상에 올랐다. 이번 우승은 대회 참가 이후 약 20년 만에 이룬 첫 성과다.

대회 전 미국, 일본, 도미니카공화국이 강력한 우승 후보로 평가받았지만, 베네수엘라는 상대적으로 주목을 덜 받았다. 그러나 토너먼트에 들어서면서 잠재력이 폭발했고, 결국 정상까지 올라섰다.

이번 우승의 핵심은 타선의 집중력과 불펜의 압도적인 안정감이었다. 로날드 아쿠냐 주니어부터 잭슨 추리오까지 이어지는 타선은 깊이를 갖췄고, 다수 타자가 높은 OPS를 기록하며 고른 활약을 펼쳤다.

특히 베네수엘라는 8강과 4강에서 모두 열세를 뒤집는 저력을 보였다. 결승전에서도 경기 후반 리드를 내줬지만, 9회 다시 승부를 뒤집으며 극적인 승리를 완성했다. 에우헤니오 수아레스의 결승 타점이 승부를 갈랐다.

투수진에서는 불펜의 역할이 결정적이었다. 베네수엘라 불펜은 토너먼트 후반 3경기에서 단 2실점만 허용했고, 홈런을 단 하나도 내주지 않는 완벽한 투구를 선보였다.

조별리그에서는 네덜란드, 이스라엘, 니카라과를 연파하며 상승세를 탔고, 도미니카공화국에 한 차례 패했지만 토너먼트 진출에는 성공했다. 이후 8강에서 일본을 꺾는 이변을 연출했고, 준결승에서는 이탈리아를 상대로 역전승을 거두며 결승에 올랐다.

결승에서는 에두아르도 로드리게스가 4.1이닝 무실점으로 흐름을 잡았고, 수아레스가 9회 결승타를 터뜨리며 우승을 확정지었다.

전력의 중심에는 메이저리그(MLB) 올스타급 선수들이 자리했다. 주장 살바도르 페레스를 비롯해 루이스 아라에스, 마이켈 가르시아, 글레이버 토레스 등 핵심 타자들이 고르게 활약했다.

마운드에서는 레인저 수아레스와 로드리게스가 선발진을 이끌었고, 다니엘 팔렌시아를 중심으로 한 불펜진이 대회 내내 안정적인 운영을 보여줬다.

오마르 로페스 감독은 두 번째 WBC에서 팀을 정상으로 이끌며 지도력을 입증했다. 휴스턴 애스트로스 조직에서 오랜 기간 지도 경험을 쌓은 그는 조직력과 투수 운용에서 강점을 보였다.

■ 베네수엘라 WBC 역대 성적

연도 성적 최종 순위 2006 3-3 2라운드 진출 2009 6-1 준결승 2013 1-2 1라운드 탈락 2017 2-5 2라운드 진출 2023 4-1 8강 2026 6-1 우승

베네수엘라는 이번 우승으로 세계 야구 판도에 새로운 변화를 예고했다. 기존 강호 중심 구조 속에서 새로운 챔피언이 등장하며 WBC 경쟁 구도도 재편될 전망이다.