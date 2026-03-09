TSN KOREA 장우혁 기자 | 세계 최강 한국 배드민턴 안세영의 압도적인 연승 행진이 멈춰 섰다. 세계 정상급 무대에서 이어오던 36연승 기록에 마침표를 찍었다.

안세영(삼성생명)은 8일(한국시간) 영국 버밍엄 유틸리타 아레나에서 열린 2026 올 잉글랜드 오픈 배드민턴 챔피온십(세계배드민턴연맹(BWF) 월드투어 슈퍼 1000 전영오픈) 여자 단식 결승에서 중국의 왕즈이에게 0-2(15-21, 19-21)로 패했다.



지난해 우승에 이어 대회 2연패에 도전했던 안세영의 꿈도 이 경기에서 멈췄다.

경기 전만 해도 분위기는 안세영 쪽으로 크게 기울어 있었다. 세계랭킹 1위 안세영은 왕즈이를 상대로 최근 맞대결 10연승을 기록하며 압도적인 우위를 보여왔다. 중국 언론에서조차 ‘안세영 공포증’이라는 표현이 나올 정도였다.

하지만 이날 왕즈이는 완전히 다른 선수였다.

1게임 초반 1-3 상황에서 연속 4득점으로 흐름을 뒤집은 왕즈이는 이후 단 한 번도 리드를 내주지 않으며 기세를 이어갔다.

안세영이 집요하게 추격했지만 경기의 흐름은 좀처럼 바뀌지 않았다.

2게임 역시 치열한 접전이었다. 13-13에서 왕즈이가 3연속 득점으로 승기를 잡았고, 안세영은 16-20에서 막판 3점을 따라붙으며 마지막까지 저항했다. 그러나 마지막 랠리에서 왕즈이의 대각 공격을 막지 못하며 경기가 끝났다.

10연패 끝에 거둔 승리였다.

왕즈이는 승리가 확정된 순간 잠시 믿기지 않는 듯 멍한 표정을 지은 뒤, 곧 환호하며 설욕의 기쁨을 터뜨렸다.

이로써 안세영의 연승 기록은 지난해 10월 덴마크 오픈 배드민턴 챔피온십 이후 이어진 36연승에서 멈췄다.

비록 대기록 행진은 끝났지만, 세계 최정상 선수로서의 위상은 여전히 굳건하다.

한편, 한국 배드민턴은 남자복식에서 값진 우승으로 아쉬움을 달랬다.

세계랭킹 1위 조합 서승재-김원호(삼성생명)는 결승에서 말레이시아의 아론 치아-소위익을 상대로 2-1(18-21, 21-12, 21-19) 역전승을 거두며 정상에 올랐다.

특히 이번 우승은 의미가 깊다. 한국 남자복식이 올잉글랜드에서 2연패를 달성한 것은 1986년 박주봉 배드민턴 대표팀 감독-김문수 이후 40년 만이다.

경기 초반은 쉽지 않았다. 1게임에서 접전 끝에 18-18까지 따라붙었지만 연속 실점으로 첫 세트를 내줬다.

그러나 2게임에서 완벽한 경기력으로 단 한 번의 리드도 허용하지 않으며 흐름을 되찾았다.

운명의 3게임에서는 치열한 접전 끝에 15-16 상황에서 연속 3득점으로 흐름을 뒤집으며 극적인 역전 우승을 완성했다.

여자복식에서는 백하나-이소희(인천국제공항)가 결승에서 중국의 류성수-탄닝 조에게 0-2(18-21, 12-21)로 패하며 준우승에 만족해야 했다.

2024년 이후 2년 만의 정상 탈환을 노렸지만 마지막 문턱을 넘지 못했다.

이번 올잉글랜드는 안세영의 연승 행진이 멈춘 아쉬움 속에서도, 한국 배드민턴이 여전히 세계 정상권 경쟁력을 유지하고 있음을 보여준 대회로 기록됐다.



