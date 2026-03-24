TSN KOREA 박영우 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 잇따른 부상 변수 속에서도 핵심 전력 회복에 안도의 한숨을 내쉬었다.

특히 우려를 낳았던 이강인(파리 생제르맹)의 발목 상태가 심각하지 않은 것으로 파악되면서 분위기는 다소 안정됐다.

대표팀은 23일(현지시간) 영국 런던 북서쪽 밀턴킨스에 입성해 코트디부아르와의 평가전을 준비하고 있다.

국내파와 유럽파 선수들은 현지 숙소에서 합류하며 본격적인 담금질에 돌입했다. 최근 소속팀 경기에서 부상을 입었던 이강인 역시 대표팀에 합류했다.

이강인은 지난 21일 니스와의 원정 경기에서 상대 선수 유수프 은다이시미예의 거친 태클에 발목과 아킬레스 부위를 가격당하며 쓰러졌다. 극심한 통증을 호소한 그는 결국 교체됐고, 상대 선수는 퇴장을 당했다. 당시 장면이 크게 꺾인 모습으로 비치며 중상 우려가 제기됐다.

그러나 대표팀 관계자는 “현재까지 이강인의 발목 상태는 큰 문제가 없는 것으로 판단된다”며 “정확한 상태는 추가 점검이 필요하지만 정상적인 컨디션에 가까운 모습”이라고 설명했다.

이번 A매치 기간은 이강인의 역할이 더욱 중요해진 상황이다. 공격과 중원을 연결하는 핵심 자원으로서 부담이 커진 가운데, 출전 가능성 자체만으로도 대표팀에는 긍정적인 요소다.

다만 대표팀은 여전히 부상 변수와 싸우고 있다.

손흥민(LAFC)은 최근 득점력이 주춤한 상황이며, 중원에서는 박용우(알아인)와 원두재(코르파칸)가 부상으로 이탈했고, 황인범(페예노르트) 역시 이번 소집에서 제외됐다.

여기에 옌스 카스트로프(뮌헨글라트바흐)도 발 부상 여파로 상태 점검이 필요한 상황이다. 카스트로프는 최근 경기에서 멀티골을 기록했지만, 경기 후 절뚝이며 그라운드를 떠나 우려를 낳았다. 그는 “발목 염좌와 발바닥 통증이 있었지만 이를 참고 뛰었다”고 밝히며 투혼을 전했다.

대표팀은 이러한 변수 속에서도 조직력을 끌어올려 코트디부아르전을 준비하고 있다.

사진= Getty Images