TSN KOREA 박영우 기자 | 월드컵 한국 A매치 2연전 첫 상대인 코트디부아르가 3월 경기를 앞두고 최정예 선수단을 발표했다.

코트디부아르축구협회는 19일(이하 한국시간) A매치에 나설 25명의 대표팀 명단을 공개했다.

코트디부아르는 오는 28일 오후 11시 영국 밀턴 MK 스타디움에서 한국과 첫 경기를 치른 뒤, 사흘 후 리버풀 힐 디킨슨 스타디움에서 스코틀랜드와 두 번째 경기를 진행한다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹 37위인 코트디부아르는 2026 북중미 월드컵에서 독일, 퀴라소, 에콰도르와 함께 E조에 속해 있다.

에메르스 파에 감독이 발표한 이번 명단에는 유럽 주요 리그에서 활약 중인 선수들이 대거 포함됐다.

잉글랜드 맨체스터 유나이티드 소속 공격수 아마드 디알로를 비롯해 크리스털 팰리스의 에반 세가, 노팅엄의 미드필더 이브라힘 상가레, AS 로마의 수비수 에반 은디카 등이 이름을 올렸다.

또한 프랑스 연령별 대표팀과 올림픽 대표팀에서 활약한 공격수 엘리 와이(니스)가 처음으로 성인 대표팀에 발탁되며 눈길을 끌었다.