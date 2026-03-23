TSN KOREA 장우혁 기자 | 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 2026 북중미 월드컵을 앞둔 마지막 A매치 일정 소화를 위해 유럽으로 향했다.

대표팀 본진은 23일 오전 인천국제공항을 통해 영국 런던으로 출국했다. 조현우(울산), 송범근, 김진규(전북), 김문환(대전) 등 국내파 선수들과 코칭스태프가 먼저 이동했다.

대표팀은 런던 도착 후 밀턴케인스로 이동해 현지 적응에 나선다. 손흥민(LAFC), 이강인(파리 생제르맹), 김민재(뮌헨), 이재성(마인츠), 오현규(베식타시) 등 해외파 핵심 자원은 현지에서 합류할 예정이다.

한국은 28일 오후 11시(한국시간) 영국 밀턴케인스 스타디움 MK에서 코트디부아르와 첫 평가전을 치른다. 이어 오스트리아 빈으로 이동해 4월 1일 오전 3시 45분 에른스트 하펠 경기장에서 오스트리아와 두 번째 평가전을 갖는다.

이번 일정은 북중미 월드컵 본선을 앞둔 마지막 A매치 기간으로, 대표팀 전력 점검의 사실상 최종 단계다. 홍명보 감독에게는 월드컵 엔트리 구성을 위한 마지막 실전 테스트 기회로 평가된다.

훈련과 경기 전반에 걸쳐 선수 간 경쟁이 치열하게 전개될 전망이다. 홍 감독은 “최종 명단은 아직 확정되지 않았다”며 “5월까지 가장 좋은 경기력을 보이는 선수를 선발하겠다”고 밝혔다.

한국은 코트디부아르와 2010년 3월 런던에서 단 한 차례 맞붙어 2-0으로 승리한 바 있다. 오스트리아와는 이번이 첫 A매치 대결이다.

국제축구연맹(FIFA) 랭킹에서 한국은 22위, 코트디부아르는 37위, 오스트리아는 24위에 올라 있다. 세 팀 모두 북중미 월드컵 본선 진출국이다.

조별리그에서 코트디부아르는 에콰도르, 독일, 퀴라소와 E조에 속했고, 오스트리아는 요르단, 아르헨티나, 알제리아와 J조에 편성됐다. 한국은 유럽 플레이오프 패스D 승자, 개최국 멕시코, 남아프리카공화국과 A조에서 경쟁한다.