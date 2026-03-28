TSN KOREA 박해리 기자 | 세계랭킹 4위 김효주가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 포드 챔피언십 2라운드에서 선두 경쟁을 이어갔다.

김효주는 28일(한국시간) 미국 애리조나주 피닉스 월윈드 골프클럽 캣테일 코스(파72·6675야드)에서 열린 대회 2라운드에서 이글 1개, 버디 3개, 보기 2개로 3언더파 69타를 기록했다.

중간 합계 14언더파 130타를 기록한 김효주는 넬리 코르다(16언더파 128타·미국)에 이어 단독 2위에 올랐다.

김효주는 지난주 포티넷 파운더스컵에서 1라운드부터 선두를 놓치지 않는 와이어 투 와이어 우승으로 투어 통산 8승을 달성한 데 이어, 이번 대회에서도 상승세를 이어가고 있다.

1라운드에서 11언더파 61타를 기록하며 단독 2위에 올랐던 김효주는 이날 다소 불안한 출발을 보였다.

1번 홀(파4)에서 보기를 범했지만 2번 홀(파5)에서 곧바로 버디로 만회했다. 그러나 4번 홀(파4)에서 다시 보기를 기록하며 초반 흐름이 끊겼다.

이후 타수를 줄이지 못하던 김효주는 후반 들어 특유의 집중력을 발휘했다.

12번 홀(파5)에서 날카로운 아이언샷으로 투온에 성공한 뒤 약 8m 거리의 이글 퍼트를 성공시키며 반등에 성공했다.

이어 16번 홀(파4)과 17번 홀(파5)에서 연속 버디를 잡아내며 순위를 끌어올렸다.

김효주는 경기 후 “초반에 실수가 많아 후반에 버디 기회를 만들기 위해 집중했다”며 “지난해 이 대회 우승과 지난주 우승의 좋은 흐름을 이어 남은 라운드에서도 긍정적으로 임하겠다”고 밝혔다.

1라운드 공동 3위였던 코르다는 이날 7타를 줄이며 단독 선두로 올라섰다.

지난주 대회에서 한 타 차 우승 경쟁을 펼쳤던 김효주와 코르다는 이번 대회에서도 우승을 놓고 치열한 경쟁을 이어가고 있다.

코르다는 경기 후 “이제 서로에게 질릴 정도”라며 웃은 뒤 “김효주는 매우 안정적인 경기력을 보여주고 있고 나에게 큰 동기부여가 된다”고 말했다.

이어 “우리는 경쟁자이지만 매우 가까운 사이다. 김효주의 퍼트를 보면 감탄하게 된다”며 “많은 것을 배우고 있다”고 덧붙였다.

리디아 고(뉴질랜드)는 이날 1언더파 71타로 다소 주춤하며 중간 합계 13언더파 131타로 재니 배(미국), 가쓰 미나미(일본)와 공동 3위에 자리했다.

전인지는 버디 9개, 보기 1개로 8언더파 64타를 기록하며 중간 합계 12언더파 132타로 공동 6위에 올랐다.

윤이나는 6언더파 66타를 기록해 중간 합계 11언더파 133타로 공동 8위를 차지했다.

임진희, 이정은, 신지은은 중간 합계 9언더파 135타로 공동 13위에 이름을 올렸다.

안나린과 이소미는 8언더파 136타로 공동 23위, 양희영은 7언더파 137타로 공동 35위, 최혜진은 6언더파 138타로 공동 50위에 자리했다.

유해란, 최운정, 강민지, 이일희는 5언더파 139타로 공동 61위를 기록했다.

주수빈, 황유민, 김세영, 박금강, 김아림, 이동은, 장효준은 컷 탈락했다.

사진= Getty Images AFP