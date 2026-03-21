





TSN KOREA 장우혁 기자 | 프로야구 2026 신한 SOL 뱅크 KBO리그 시범경기가 개막과 동시에 뜨거운 흥행 조짐을 보이고 있다.

21일 전국 5개 구장에서 열린 시범경기에는 총 8만42명의 관중이 입장했다.



이는 지난해 3월 9일 기록한 시범경기 최다 관중 7만1288명을 약 1만 명 이상 넘어선 수치로, 역대 시범경기 최다 기록이다.

구장별로는 잠실에서는 KIA 타이거즈와 두산 베어스 경기에도 2만2100명이 몰렸고, 부산 사직구장에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠 경기 역시 1만8480명이 찾으며 높은 관심을 반영했다.



대구에서 열린 LG 트윈스와 삼성 라이온즈 경기에서 2만3860명이 입장해 개방 좌석이 모두 매진됐다.

인천 SSG랜더스필드에서 열린 키움 히어로즈와 SSG 랜더스 경기는 9700석 중 8702석이 판매됐고, 수원 KT위즈파크에서 열린 NC 다이노스와 KT 위즈 경기도 9000석 중 6900석이 채워졌다.

KBO리그는 2024년 총 관중 1088만7705명을 기록하며 국내 프로스포츠 최초로 1000만 관중 시대를 열었고, 이어 지난해에는 1231만2519명을 기록하며 역대 최다 관중 신기록을 다시 썼다.



시범경기는 입장이 무료라는 점에서 관중 동원에 영향을 미친 부분이 있겠지만, 2026 월드베이스볼클래식(WBC)에서 한국 대표팀이 17년 만에 조별리그를 통과하며 야구 열기가 다시 살아난 점도 긍정적인 요소로 작용하고 있다.

KBO리그 시범경기부터 하루 8만 명이 넘는 관중이 입장하면서, 2026시즌 또 한 번의 흥행 신기록 달성 가능성을 높이고 있다.



사진= TSNKOREA AI