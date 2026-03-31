TSN KOREA 김민제 기자 | 김효주가 미국여자프로골프(LPGA) 투어에서 2개 대회 연속 우승을 차지하며 세계랭킹 3위에 올랐다. 개인 통산 최고 순위다.

김효주는 31일(한국시간) 발표된 여자 골프 세계랭킹에서 지난주 4위보다 한 계단 상승한 3위를 기록했다. 종전 최고 순위는 2015년 3월과 지난주에 기록한 4위였다.

김효주는 30일 미국 애리조나주 피닉스 월윈드 골프 클럽에서 열린 포드 챔피언십에서 정상에 올랐다. 직전 대회인 포티넷 파운더스컵 우승에 이어 2주 연속 우승으로 통산 9승을 달성했다. 이번 우승으로 포드 챔피언십 타이틀 방어에도 성공했다.

올 시즌 첫 2승을 기록한 김효주는 가파른 상승세를 보이며 처음으로 세계랭킹 톱3에 진입했다. 현재 랭킹 포인트는 6.71점이다.

1위 지노 티띠꾼(10.81점), 2위 넬리 코르다(8.44점)와는 격차가 있지만 최근 흐름을 고려하면 선두 경쟁도 가능한 상황이다.

여자 골프 세계랭킹은 최근 2년간의 성적을 기준으로 산정된다.

티띠꾼과 코르다는 1, 2위를 유지했고, 찰리 헐은 4위로 밀렸다. 이민지와 야마시타 미유는 각각 5위와 6위를 지켰으며, 리디아 고는 7위로 한 계단 상승했다.

한국 선수 가운데 김세영은 10위로 한 계단 하락했고, 유해란은 13위, 최혜진은 15위를 유지했다.

남자 골프 세계랭킹에서는 김시우가 30위로 한국 선수 중 가장 높은 순위를 기록했다. 임성재는 70위, 김주형은 129위에 자리했다.

남자 부문에서는 스코티 셰플러, 로리 매킬로이, 캐머런 영, 토미 플리트우드가 1~4위를 유지했고, 맷 피츠패트릭이 5위로 상승했다.



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