



TSN KOREA 임재현 기자 | ‘골프 황제’로 불리는 타이거 우즈 Tiger Woods(50)가 음주 또는 약물 운전(DUI) 혐의에 대해 무죄를 주장하며 향후 활동 중단을 선언했다.

우즈는 1일(한국시간) 입장문을 통해 “치료를 받고 건강 회복에 집중하겠다”며 “더 건강하고 강한 모습으로 돌아오기 위해 충분한 시간을 갖겠다”고 밝혔다. 이어 “이 기간 동안 나와 가족, 주변 사람들의 사생활을 존중해 달라”고 요청했다.

로이터통신에 따르면 우즈는 음주 또는 약물 운전 혐의에 대해 무죄를 주장하며 배심원 재판을 요구했다.

사건은 지난 3월 28일 미국 플로리다주 마틴 카운티 주피터 아일랜드 인근 2차선 도로에서 발생했다. 우즈는 소형 트레일러를 연결한 픽업트럭을 추월하려다 충돌 사고를 일으켰고, 이 충격으로 차량이 전복됐다.

현장에서 실시된 음주 측정에서는 음성 반응이 나왔으나, 소변 검사를 거부해 주법에 따라 체포됐다. 이후 보석금을 내고 풀려났다.

마틴 카운티 보안관실이 31일 공개한 보고서에 따르면 사고 현장에서는 통증 치료에 사용되는 오피오이드 계열의 흰색 알약 2정이 발견됐다. 오피오이드는 마약성 진통제에 해당하며 ‘좀비 마약’으로 불리는 펜타닐 역시 같은 계열에 속한다.

우즈는 과거에도 유사한 전력이 있다. 2017년 5월 자택 인근 도로에 차량을 세운 채 잠든 상태로 적발됐으며, 당시 검사에서 오피오이드 등 약물이 검출돼 벌금과 보호관찰, 사회봉사 처분을 받은 바 있다.





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