TSN KOREA 박영우 기자 | 김효주가 미국여자프로골프(LPGA) 투어 3개 대회 연속 우승을 향한 첫 관문을 순조롭게 통과했다.

김효주는 3일(한국시간) 미국 네바다주 라스베이거스 섀도 크리크 골프 코스 Shadow Creek Golf Course에서 열린 LPGA 투어 아람코 챔피언십 1라운드에서 버디 5개와 보기 1개를 묶어 4언더파 68타를 기록하며 공동 4위에 올랐다.

공동 선두인 야마시타 미유, 하타오카 나사, 로렌 코플린(이상 5언더파 67타)과는 1타 차에 불과해 우승 경쟁에 본격적으로 뛰어들었다.

최근 포티넷 파운더스컵과 포드 챔피언십을 연달아 제패한 김효주는 현재 올해의 선수 포인트, CME 글로브 포인트, 상금 부문 모두 선두를 달리고 있다. 특히 세계 정상급 선수인 넬리 코르다를 연이어 제치며 상승세를 이어가고 있다.

세계랭킹 3위까지 끌어올린 김효주는 이번 대회에서 정상에 오를 경우 2013년 박인비 이후 13년 만에 LPGA 투어 3주 연속 우승이라는 기록을 세우게 된다. 동시에 개인 통산 10승 달성도 가능하다.

이날 김효주는 10번 홀에서 출발해 첫 홀에서 보기를 범했지만, 11번과 12번 홀 연속 버디로 흐름을 되찾았다. 이후 18번 홀, 3번 홀, 5번 홀에서 추가 버디를 기록하며 안정적인 경기 운영을 이어갔다. 페어웨이 미스 3회, 그린 미스 6회에도 불구하고 퍼트 수를 26개로 묶으며 높은 집중력을 보였다.

경기 후 김효주는 “오늘 특별히 잘한 부분은 잘 모르겠지만 이 코스에서 가장 좋은 플레이를 한 것 같다”며 “좋은 리듬 덕분”이라고 밝혔다. 이어 “3주 연속 우승에 대한 이야기가 많지만 평소처럼 최선을 다하는 것 외에는 없다”고 덧붙였다.

한편 코르다는 이날 4언더파를 기록하며 김효주와 함께 공동 4위에 자리해 다시 한 번 치열한 경쟁을 예고했다. 후반 두 차례 보기를 범했지만 마지막 18번 홀에서 이글을 잡아내며 반등했다.

한국 선수들도 전반적으로 상위권에 이름을 올렸다. 윤이나는 2언더파 70타로 공동 11위에 올라 2주 연속 톱10 진입을 노리고 있다. 결혼 이후 첫 대회에 출전한 고진영은 공동 15위(1언더파 71타)로 무난한 출발을 보였다.

김아림, 김세영, 임진희는 이븐파 72타로 공동 27위, 세계랭킹 1위 지노 티띠꾼과 같은 순위에 자리했다. 황유민과 유해란은 공동 44위(1오버파 73타), 이미향은 공동 58위(2오버파 74타)로 1라운드를 마쳤다.

이외에도 세계랭킹 7위 리디아 고는 공동 71위, 5위 이민지는 공동 111위로 부진한 출발을 보였다.

대회 초반부터 상위권 경쟁이 촘촘하게 형성된 가운데, 김효주의 3주 연속 우승 도전이 이번 대회 최대 관전 포인트로 부상하고 있다.

사진= AP