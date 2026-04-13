TSN KOREA 송은하 기자 | 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽에서 여자 3000m 계주 금메달을 합작한 한국 여자 쇼트트랙의 간판 최민정과 심석희가 국가대표 선발전에서 나란히 1, 2위를 차지하며 다음 시즌 태극마크를 달았다.

최민정은 12일 서울 목동아이스링크에서 열린 2026-2027시즌 쇼트트랙 국가대표 2차 선발대회 여자 1000m 결승에서 1분32초026으로 1위를 기록했다. 1·2차 대회를 통틀어 랭킹포인트 183점을 쌓으며 종합 우승을 확정했다.

그는 1차 대회 500m와 1000m 우승, 1500m 3위에 이어 2차 대회에서도 500m와 1500m 정상에 오르며 압도적인 경기력을 유지했다. 특히 이날 1000m 결승에서는 막판 3바퀴를 남기고 아웃코스 추월로 선두를 탈환한 뒤 여유 있게 결승선을 통과했다.

종합 2위를 확정한 심석희는 1000m 준결승에서 힘을 조절하며 B파이널 3위에 올라 총점 77점으로 뒤를 이었다. 두 선수는 김길리와 함께 차기 시즌 국제대회 개인전과 계주 출전 우선권을 확보했다. 김길리는 국제빙상경기연맹 세계선수권 2관왕 자격으로 자동 선발됐다.

최민정은 이번 시즌을 끝으로 국가대표 은퇴 의사를 밝힌 상태로, 사실상 마지막 태극마크 시즌을 앞두고 있다.

남자부에서는 이정민이 1000m 결승에서 1분27초090으로 우승하며 랭킹포인트 139점으로 종합 1위를 차지했다. 김태성은 73점으로 2위에 올랐다. 두 선수는 세계선수권 2관왕으로 자동 선발된 임종언과 함께 대표팀을 구성한다.

이 밖에 남자부 배서찬, 신동민과 여자부 김민지, 최지현은 국제대회 계주 멤버로 발탁됐다. 반면 남자부 세계랭킹 1위였던 박지원은 종합 9위에 머물며 대표팀 승선에 실패했다.

한편 지난 시즌 ISU 월드투어 남자부 종합 우승자인 캐나다 대표 윌리엄 단지누가 현장을 찾아 경기를 지켜보며 관심을 모았다.



