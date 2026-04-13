TSN KOREA 김민제 기자 | MLB 샌프란시스코 자이언츠 이정후(27)가 중견수로 복귀한 경기에서 상승 흐름이 끊겼다.

이정후는 13일(한국시간) 미국 메릴랜드주 볼티모어 오리올파크 앳 캠든야즈에서 열린 Baltimore Orioles와의 원정경기에 5번 타자 겸 중견수로 선발 출전해 4타수 무안타를 기록했다.

이번 시즌 처음으로 중견수로 선발 출전한 이정후는 11일과 12일 경기에서 각각 멀티히트를 기록하며 타격감을 끌어올렸지만, 이날 무안타로 2경기 연속 안타 행진이 멈췄다. 시즌 타율은 0.200에서 0.185(54타수 10안타)로 하락했다.

이정후는 2회 첫 타석에서 좌완 케이드 포비치의 공을 공략했지만 뜬공으로 물러났고, 5회에는 내야 땅볼에 그쳤다. 7회 무사 1루 상황에서는 풀카운트 승부 끝에 병살타를 기록하며 아쉬움을 남겼다. 9회 마지막 타석에서도 1루수 땅볼로 물러났다.

샌프란시스코는 2-6으로 패하며 시즌 6승 10패로 내셔널리그 서부지구 최하위에 머물렀다.

김혜성도 타격에서 침묵했다.

LA 다저스 김혜성은 텍사스전에서 9번 타자 유격수로 선발 출전해 2타수 무안타를 기록했다. 시즌 타율은 0.364에서 0.308(13타수 4안타)로 떨어졌다.

3회 첫 타석에서는 Jacob deGrom의 슬라이더에 삼진을 당했고, ABS(자동 투구 판정 시스템) 판독 요청에도 결과는 바뀌지 않았다. 5회에는 1루수 앞 땅볼로 출루에 그쳤다.

7회 공격에서는 대타 미겔 로하스로 교체됐고, 이후 로하스의 볼넷과 카일 터커의 적시타로 추격했지만 팀은 2-5로 패했다.

이날 경기에서는 Shohei Ohtani가 1회 선두타자 홈런(시즌 5호)을 기록했지만 팀 패배를 막지 못했다. 텍사스 선발 디그롬은 6이닝 1실점 9탈삼진으로 시즌 첫 승을 거뒀고, 다저스 선발 사사키 로키는 4이닝 2실점으로 시즌 2패째를 기록했다.



한편 샌디에이고 파드리스 산하 트리플A 팀인 엘패소 치와와스의 송성문은 타격감을 끌어올렸다.

엘패소 치와와스 재활 경기에 나선 송성문은 앨버커키전에서 3번 타자 2루수로 출전해 5타수 2안타(2루타 1개), 1타점, 2득점, 1볼넷으로 활약했다. 트리플A 시즌 타율은 0.280(50타수 14안타)이다.

송성문은 빠르면 다음 주 빅리그 콜업이 예상되는 가운데, 수비에서도 안정된 모습을 보이며 경쟁력을 입증했다.





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