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축구

EPL 프리미어리그, 2026 강등권 대혼전…구단들 생존 경쟁 본격화

울버햄튼·번리 강등 유력
마지막 한 자리 놓고 웨스트햄·리즈·노팅엄·토트넘 격돌


TSN KOREA 송동섭 기자 |  잉글랜드 프리미어리그(EPL)에서 2025-2026시즌 강등 경쟁이 막판으로 치닫고 있다.

 

세계 최고 수준의 자본과 경쟁력을 자랑하는 리그에서 강등은 구단에 치명적인 결과로, 모든 팀이 이를 피하기 위해 막대한 투자를 이어가고 있다.

 

지난 2024-2025시즌에는 레스터 시티, 입스위치 타운, 사우샘프턴 등 승격팀 3팀이 모두 한 시즌 만에 강등되는 결과가 나오며, 중소 구단의 1부리그 생존이 갈수록 어려워지고 있다는 평가가 이어졌다.

 

이번 시즌 역시 승격팀인 선덜랜드, 리즈 유나이티드, 번리에게 생존 여부가 중요한 과제로 떠올랐다.

이 가운데 선덜랜드는 비교적 안정적인 흐름을 보이며 잔류 가능성을 높인 반면, 리즈 유나이티드와 번리는 강등권에서 치열한 싸움을 이어가고 있다.

 

현재 판세에서는 울버햄튼 원더러스와 번리가 시즌 종료 시 강등될 가능성이 높은 것으로 평가된다.

 

남은 한 자리를 두고 경쟁은 더욱 치열하다. 3월 초 기준 웨스트햄 유나이티드가 강등권에 위치했지만, 노팅엄 포레스트와 리즈, 그리고 토트넘 홋스퍼까지 가세하며 예측이 어려운 상황이다.

 

결국 마지막 강등 팀은 시즌 최종전까지 이어지는 접전 속에서 결정될 가능성이 크다.

 


■ EPL 하위권 순위 및 강등 확률
* 2026.4.12 기준 / 출처: 옵타 
 

순위(Pos) 구단(Club) 경기수(GP) 승점(Pts) 승-무-패(W-D-L) 득실차(GD) 강등 확률(%)
15 리즈 유나이티드   31 33 7-12-12 -11 8.15%
16 노팅엄 포레스트 32 33 8-9-15 -12 10.23%
17 웨스트햄 32 32 8-8-15 -17 35.56%
18 토트넘 홋스퍼 32 30 7-9-16 -11 46.06%
19 번리 31 20 4-8-19 -28 100%
20 울버햄튼 32 17 3-8-21 -34 100%
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