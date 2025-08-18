TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국프로축구연맹이 편의점 브랜드 세븐일레븐과 손잡고 'K리그 슛! 시리즈' 식음료 상품을 20일 공식 출시한다.

이번 '슛! 시리즈'는 축구 팬들에게 특별한 재미를 선사하기 위해 기획됐다. 과자와 안주 3종, 빵 3종, 라면, 떡볶이, 음료 2종 등 총 10종으로 구성되어 있다. 모든 상품 포장지에는 K리그 대표 선수들의 사진이 담겨 있어 소장 가치를 높였다.

특히, 과자, 라면, 떡볶이 등 식품에는 K리그1·2 전 구단 대표 선수 9명의 랜덤 실(탈부착 스티커) 234종 중 1장이 동봉되며, 안주에는 2장이 들어 있다. 이 랜덤 실은 각 구단 대표 선수 9장을 모두 모으면 해당 구단 엠블럼이 완성되는 퍼즐 형태로 제작되어 팬들에게 수집의 즐거움을 제공한다. 음료 2종에는 K리그1·2 전 구단 대표 선수 3명의 아크릴 키링이 1개씩 포함되어 있다.

또한, 상품을 구매하고 세븐일레븐 앱에서 포인트를 적립하면 추첨을 통해 총 200명에게 K리그 경기 예매권을 증정하는 이벤트도 마련됐다.

연맹 관계자는 "K리그 슛! 시리즈와 같은 상품을 통해 축구 팬들이 일상 속에서 K리그를 더욱 친숙하게 경험할 수 있기를 바란다"며, "앞으로도 팬들에게 새로운 즐거움을 선사할 다양한 상품을 계속 선보이겠다"고 밝혔다.