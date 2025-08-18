2025.08.19 (화)

K리그, 편의점에서 만나는 '슛! 시리즈' 식음료 출시…팬심 저격

K리그 대표 선수 랜덤 스티커와 키링, 수집의 재미 더해
세븐일레븐과 협업, 한정 이벤트로 경기 예매권까지

TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 한국프로축구연맹이 편의점 브랜드 세븐일레븐과 손잡고 'K리그 슛! 시리즈' 식음료 상품을 20일 공식 출시한다.

이번 '슛! 시리즈'는 축구 팬들에게 특별한 재미를 선사하기 위해 기획됐다. 과자와 안주 3종, 빵 3종, 라면, 떡볶이, 음료 2종 등 총 10종으로 구성되어 있다. 모든 상품 포장지에는 K리그 대표 선수들의 사진이 담겨 있어 소장 가치를 높였다.

특히, 과자, 라면, 떡볶이 등 식품에는 K리그1·2 전 구단 대표 선수 9명의 랜덤 실(탈부착 스티커) 234종 중 1장이 동봉되며, 안주에는 2장이 들어 있다. 이 랜덤 실은 각 구단 대표 선수 9장을 모두 모으면 해당 구단 엠블럼이 완성되는 퍼즐 형태로 제작되어 팬들에게 수집의 즐거움을 제공한다. 음료 2종에는 K리그1·2 전 구단 대표 선수 3명의 아크릴 키링이 1개씩 포함되어 있다.

또한, 상품을 구매하고 세븐일레븐 앱에서 포인트를 적립하면 추첨을 통해 총 200명에게 K리그 경기 예매권을 증정하는 이벤트도 마련됐다.

연맹 관계자는 "K리그 슛! 시리즈와 같은 상품을 통해 축구 팬들이 일상 속에서 K리그를 더욱 친숙하게 경험할 수 있기를 바란다"며, "앞으로도 팬들에게 새로운 즐거움을 선사할 다양한 상품을 계속 선보이겠다"고 밝혔다.

