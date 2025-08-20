TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 윤태준 기자 | 여자배구 한일전에서 불거진 '편파 판정' 논란이 스포츠윤리센터의 공식 조사로 이어졌다. 문화체육관광부 산하 스포츠윤리센터는 19일 해당 사건이 접수됨에 따라 담당 조사관이 본격적으로 조사에 착수했다고 20일 밝혔다.

문제가 된 경기는 지난 16일 경남 진주체육관에서 열린 2025 코리아인비테이셔널 진주 국제여자배구대회 4차전, 한국과 일본의 역대 150번째 맞대결이었다. 이날 한국 여자배구 대표팀은 5세트까지 가는 접전 끝에 3-2로 승리하며 약 4년 만에 일본을 꺾었다. 하지만 경기 후 팬들 사이에서는 '편파 판정에 의한 부끄러운 승리'라는 비판이 거세게 일었다. 특히 5세트 11-10 상황에서 라인 밖으로 보인 한국의 서브가 '인'으로 선언된 장면이 승패를 좌우했다는 지적이 나왔다.

이 경기는 비디오 판독 없이 진행됐고, 한국인 심판이 애매한 상황마다 한국에 유리한 판정을 내리면서 논란이 더욱 커졌다. 이에 한 팬은 18일 대한체육회에 해당 심판의 징계와 재발 방지 대책을 요구하는 민원을 제기했고, 사건은 문화체육관광부를 거쳐 스포츠윤리센터에 배당됐다.

스포츠윤리센터는 2020년 설립된 기관으로, 체육의 공정성과 체육인 인권 보호를 주된 목적으로 한다. 그동안 선수 인권 침해나 기관 비위가 주요 조사 대상이었으나, 특정 경기의 심판 판정을 두고 공식 조사가 이뤄지는 것은 이례적이다. 센터는 조사 결과 문제가 확인될 경우 해당 기관이나 관계자에 대한 징계를 권고할 수 있다.