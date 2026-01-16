TSN KOREA 김민제 기자 | 잉글랜드 프리미어리그(EPL) 토트넘은 2025-26시즌을 앞두고 새 감독 체제로 출발했지만, 시즌 전반기는 토마스 프랑크 감독에게 결코 순탄하지 않았다.

지난 시즌 리그 17위라는 부진한 성적을 기록한 뒤, 2026년을 맞이한 현재도 프리미어리그 하위권에 머물러 있다.

지난 시즌 유로파리그 우승으로 최악의 리그 성적을 어느 정도 상쇄했지만, 토트넘은 경기력과 꾸준함 모두에서 확실한 개선을 바라고 있다. 이를 위해 가장 중요한 요소 중 하나는 선수단의 건강 유지지만, 구단은 여전히 선수 부상 문제로 어려움을 겪고 있다.

현재 토트넘의 부상 상황과 예상 복귀 시점은 다음과 같다.

1. 히샬리송

부상 부위: 햄스트링

예상 복귀 시점: 3월 4일 크리스털 팰리스전

히샬리송은 FA컵 애스턴 빌라전에서 햄스트링 부상을 입고 교체됐다. 프랑크 감독은 1월 15일 기준으로 약 7주간 결장이 불가피하다고 밝혔으며, 3월 초 복귀가 예상된다.

2. 데스티니 우도기

부상 부위: 햄스트링

예상 복귀 시점: 1월 17일 웨스트햄전

우도기는 슬라비아 프라하전 이전 햄스트링 손상을 입어 12월 잔여 일정에서 제외됐다. 애스턴 빌라전에서는 벤치에 복귀했으며, 웨스트햄전에 출전할 가능성이 있다.

3. 루카스 베리발

부상 부위: 미공개

예상 복귀 시점: 1월 17일 웨스트햄전

베리발은 본머스전에서 후반 초반 교체됐으며, 당시 정확한 부상 상태는 공개되지 않았다. 프랑크 감독은 웨스트햄전 출전이 가능하다고 밝혔다.

3. 로드리고 벤탄쿠르

부상 부위: 햄스트링

예상 복귀 시점: 3월

본머스전 막판 햄스트링 부상을 입은 벤탄쿠르는 비교적 장기 결장이 예상된다. 프랑크 감독은 경기 직후 “안타깝게도 꽤 큰 부상처럼 보인다”고 언급했다.

이는 2단계 또는 3단계 햄스트링 손상 가능성을 시사하며, 6~8주 결장부터 수술이 필요한 경우 수개월 공백까지도 예상된다.

5. 모하메드 쿠두스

부상 부위: 허벅지

예상 복귀 시점: 3월

쿠두스는 1월 초 선덜랜드전 무승부 경기에서 부상을 입었다. 이후 검진 결과, 프랑크 감독은 1월 8일 기준으로 3월 A매치 기간 이후 복귀할 것이라고 밝혔다.

6. 데얀 쿨루셉스키

부상 부위: 무릎

예상 복귀 시점: 2월

쿨루셉스키는 지난 5월 무릎 수술을 받은 이후 올 시즌 아직 한 경기도 출전하지 못하고 있다. 이는 프랑크 감독 부임 이전부터 이어진 문제로, 구단은 복귀 시점을 매우 신중하게 관리하고 있다.

당초 2025년 말 복귀가 예상됐지만, 구단은 명확한 일정 공개를 꺼려왔다. 1월 초 구단은 훈련 복귀까지 3~4주가 더 필요하다고 설명했다.

7. 제임스 매디슨

부상 부위: 전방십자인대 파열

예상 복귀 시점: 2026년 6월

매디슨은 8월 뉴캐슬과의 프리시즌 경기에서 전방십자인대 부상을 당하며 시즌을 시작도 하기 전에 마감했다. 긴 재활 일정으로 인해 이번 시즌 내 복귀는 불가능하다.

8. 고타 다카이

부상 부위: 허벅지

예상 복귀 시점: 미정

일본 국가대표 다카이는 가와사키 프론탈레에서 이적한 뒤 아직 토트넘 데뷔전을 치르지 못했다.

한편, 결장 중인 선수 파페 사르는 아프리카 네이션스컵에 참가 중이며, 세네갈이 결승에 진출하면서 다음 주 이후 복귀할 예정이다.

■ 토트넘 향후 5경기 일정

1. 1월 17일 토요일/ 토트넘 vs 웨스트햄

프리미어리그

2. 1월 20일 화요일/ 토트넘 vs 보루시아 도르트문트

유럽축구연맹 챔피언스리그 리그 페이즈

3. 1월 24일 토요일/ 번리 vs 토트넘

프리미어리그

4. 1월 28일 수요일/ 아인트라흐트 프랑크푸르트 vs 토트넘

유럽축구연맹 챔피언스리그 리그 페이즈

5. 2월 1일 일요일/ 토트넘 vs 맨체스터 시티

프리미어리그





