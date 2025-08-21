TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 김도연 기자 | 한국 21세 이하(U-21) 남자 배구 대표팀이 세계선수권대회에서 짜릿한 역전승을 거두며 32년 만의 4강 진출을 향한 희망을 밝혔다.

석진욱 감독이 이끄는 대표팀은 21일 중국 장먼에서 열린 대회 B조 조별리그 첫 경기에서 세계랭킹 9위 캐나다를 상대로 세트 스코어 3-2(26-28 25-20 25-18 15-25 15-7)로 극적인 승리를 거뒀다. 윤경(인하대, 18점), 이우진(전 이탈리아 몬차, 15점), 윤서진(KB손해보험, 11점)이 합작한 44점이 승리의 원동력이 됐다.

한국은 1세트 초반 8-4로 앞서다 듀스 끝에 아쉽게 세트를 내줬지만, 2세트에서 연속 득점으로 분위기를 되살렸다. 3세트에서는 13-15로 끌려가던 중 윤서진과 이우진의 활약으로 9연속 득점을 기록하며 세트를 따냈다. 4세트에서는 잠시 흔들렸지만, 마지막 5세트에서 초반부터 강한 공세로 연속 6점을 올리며 일찌감치 승기를 잡았다.

이번 대회에는 24개 팀이 4개 조로 나뉘어 조별리그를 치르며, 각 조 1~4위가 16강에 진출한다. 한국은 1993년 대회 3위 이후 32년 만의 4강 진출을 목표로 하고 있다. 대표팀은 22일 폴란드와 2차전을 치를 예정이다.