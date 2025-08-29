TSN KOREA 스포팅뉴스 (The Sporting News Korea) 장도연 기자 | 로스앤젤레스 다저스의 내야수 김혜성(26)이 빅리그 복귀를 앞두고 마이너리그 트리플A 재활 경기에서 실전 감각을 끌어올리고 있다. 김혜성은 29일(한국시간) 미국 오클라호마주 오클라호마시티 치카소 브릭타운볼파크에서 열린 멤피스 레드버즈와의 경기에서 오클라호마시티 코메츠의 2번 타자 2루수로 선발 출전해 4타수 1안타를 기록했다.

이날 경기에서는 KBO리그 롯데 자이언츠에서 활약했던 에런 윌커슨이 멤피스의 선발 투수로 등판해 관심을 모았다. 김혜성은 KBO리그에서 윌커슨을 상대로 9타수 5안타(타율 0.556)로 강한 모습을 보였지만, 이번 경기에서는 윌커슨을 상대로 3타수 무안타에 그쳤다. 1회 1루수 땅볼, 3회 3루수 직선타, 5회 삼진으로 물러난 김혜성은 7회말 바뀐 투수 알렉스 콘웰을 상대로 우전 안타를 기록하며 존재감을 드러냈다. 이후 8회초 수비 때 교체됐다.

윌커슨은 이날 5이닝 동안 5피안타 1실점으로 호투했다. 김혜성은 올 시즌 빅리그에서 58경기 타율 0.304(138타수 42안타), 2홈런, 15타점, 17득점, 12도루로 활약하다가 지난달 30일 왼쪽 어깨 점액낭염으로 10일짜리 부상자 명단에 올랐고, 이달 22일부터 마이너리그 재활 경기에 나서고 있다. 재활 경기에서는 26타수 7안타(타율 0.269)를 기록 중이다.

다저스는 9월 현역 로스터가 26명에서 28명으로 확대되는 시점에 맞춰 김혜성을 다시 빅리그로 콜업할 계획이다.